ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волохатий ведучий: Дмитро Комаров забавно посміявся над першими випусками "Світу навиворіт"

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.04.2020 - 13:41
Волохатий ведучий: Дмитро Комаров забавно посміявся над першими випусками "Світу навиворіт"
Дмитро Комаров (фото: 1+1)

Журнал «Вокруг света Украина» присвятив новий випуск відомому мандрівнику та телеведучому Дмитру Комарову

У цьому році телепроект «Світ навиворіт» на «1+1», керівником і ведучим якого є досвідчений мандрівник Дмитро Комаров, святкує ювілей. До 10-річчя тревел-шоу відомий телеведучий став головним героєм останнього випуску журналу «Вокруг света Украина». В ексклюзивному інтерв'ю мандрівник поділився, з якими емоціями він зараз дивиться свої перші випуски, та як йому вдається щоразу вражати глядачів.

Згадуючи про самий початок програми «Світ навиворіт», Дмитро Комаров зазначив, що тоді він не думав ні про десятки мільйонів глядачів, ні про телепроект на одній з перших кнопок країни.

«Я просто хотів ділитися враженнями та емоціями зі своїх подорожей, яких на той момент було вже дуже і дуже багато, не тільки з друзями на кухні, не тільки з читачами газети і гостями фотовиставок. А для цього потрібен телевізор. Тому я не прагнув до популярності і, чесно кажучи, у мене не було ідеї стати телеведучим. Коли концепція «Світу навиворіт» чітко вималювалася у мене в голові, я вирішив спробувати», - розповів Дмитро Комаров в інтерв’ю.

Волохатий ведучий: Дмитро Комаров забавно посміявся над першими випусками &quot;Світу навиворіт&quot;

Про свої емоції під час перегляду перших сезонів програми зараз телеведучий сміється, що йому постійно хочеться зробити самому собі зауваження.

«Скажу вам чесно, випадково натикаючись на повтори перших сезонів, мені іноді навіть трішечки не по собі і весь час хочеться зробити зауваження цьому волохатому ведучому. (Сміється). Так-так, ви пам’ятаєте, у перших сезонах у мене було довге волосся. І я постійно хочу підказати цьому хлопцю, що він робить не так і як би зробив я сьогодні. Але це моя суб’єктивна точка зору. Я дуже самокритичний. Утім, і відгуки глядачів, і рейтинги повторів навіть найперших програм підтверджують, що і тоді, і зараз, проект цікавий», - говорить телеведучий.

Волохатий ведучий: Дмитро Комаров забавно посміявся над першими випусками &quot;Світу навиворіт&quot;

Крім того, мандрівник дав поради блогерам-початківцям, які хотіли б працювати у сфері тревел-журналістики.

«Я журналіст-самоучка, і цього не соромлюся, бо вважаю, що найголовніше — робити те, що ти любиш. Про це я завжди мріяв, і це те, що у мене вийшло. Я дивився всі існуючі на ринку — і нашому, і закордонному — тревел-проекти, тому що просто я це обожнюю. Я виріс на Стіві Ірвіні і, ходячи пішки під стіл, дивився Сенкевича (ведучий програми «Клуб мандрівників» — прим. ред.). Фільми про Індіану Джонса теж полюбляв», - розповів Дмитро.

Також, за його словами, найкраща порада для початківців тревел-блогерів: бути собою, не намагатися бути на когось схожими, робити те, що вам цікаво і на чому ви добре знаєтеся. А не тому, що це, наприклад, вигідно чи прибутково.

Більше цікавих подробиць про принципи і цінності, з якими 10 років створювалась програма «Світ навиворіт», місію Дмитра Комарова, та особисті жертви зараз своєї справи життя - читайте у свіжому випуску журналу «Вокруг света Украина».

Я за натуральність: дружина Дмитра Комарова розповіла про домашній догляд за собою Дмитро Комаров розкрив секрет приготування пекінської качки і розповів про найромантичніше місці на землі
Новини України мир наизнанкуДмитрий Комаров
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся