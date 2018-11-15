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"Для особняка Playboy": Світоліна вразила фанатів зухвалим образом

Lite » Зірки 15.11.2018 - 12:15
"Для особняка Playboy": Світоліна вразила фанатів зухвалим образом
Фото: Еліна Світоліна (Getty Images)

Шанувальники відзначили і її погляд, який вона подарувала відомому боксеру

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна, яка буде захищати титул в Брісбені на початку сезону, розбурхала шанувальників своїм вбранням, яке вона вибрала для вечора в закритому клубі Києва напередодні бою Олександра Усика і Тоні Белью. Фотографії з заходу з'явилися на сторінці Тенісний портал України у соціальній мережі Facebook.

На фото Еліна Світоліна зображена з відомим українським боксером Володимиром Кличком. На дівчині – синє коротке плаття з розрізом і глибоким декольте.

 

Фото: facebook.com/UKRtennis

Фанати тут же охрестили елегантне плаття халатиком і порівняли його з вечірнім пеньюаром.

"Сукня як пеньюар вечірній! Для особняка Playboy або під стиль халатика рожевого Victoria Secret! Забавно", "Капець, слухайте, хто-небудь, допоможіть цій малій підібрати одяг, ну це ж лихо якесь!", - написали фанати.

&quot;Для особняка Playboy&quot;: Світоліна вразила фанатів зухвалим образом&quot;Для особняка Playboy&quot;: Світоліна вразила фанатів зухвалим образом

Скріншот коментарів (facebook.com/UKRtennis)

Крім того, шанувальники відзначили погляд, яким Еліна Світоліна удостоїла Володимира Кличка на одній із фотографій. Як пишуть фанати, у першої ракетки України світяться очі і сяє посмішка.

&quot;Для особняка Playboy&quot;: Світоліна вразила фанатів зухвалим образом&quot;Для особняка Playboy&quot;: Світоліна вразила фанатів зухвалим образом

Скріншот коментарів (facebook.com/UKRtennis)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Еліна Світоліна похвалилася новим званням і опублікувала фото в шикарному міні і стильній блузі.

А також розповідали про те, що стильні Осадча та Світоліна одночасно блиснули стрункими ніжками.

Осадча та Світоліна зустрілися під час вечірки на честь запуску нової капсульної колекції італійського бренду Moschino разом з H&M.

Відео: РБК-Україна

Новини України Володимир КличкоЭлина Свитолина
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