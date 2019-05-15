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Діва Монро розбурхала мережу пікантною фотосесією в спідній білизні


Епатажна артистка опублікувала ефектні кадри

Головна травесті-діва України Монро вміє вразити і захопити своїх шанувальників - артистка регулярно балує їх ефектними кадрами, а також публікує фото з своїх подорожей і ділиться мудрими думками і порадами. Іноді знаменитість, яка стверджує, що вона "жінка не за народженням, а за покликанням", бере участь у відвертих зйомках.

Так, на своїй сторінці в Instagram Монро опублікувала серію вельми пікантних кадрів. На них вона позувала в одній лише бежевій спідній білизні, при цьому обличчя і голову зірка накрила напівпрозорою золотистою хусткою, спорудивши з неї пишний тюрбан.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Незвичайний образ допоняет яскравий макіяж, особливо виділяються на фото пухкі губи артистки. На одному зі знімків вона еротично тримає палець у роті.

 

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна зірка супроводила публікацію віршем Марини Цвєтаєвої.

"Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.

Рокот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!"

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники Монро залишилися в захваті від вражаючих кадрів і поспішили залишити свої відгуки.

  • "Незрівнянна"
  • "Спочатку подумала, що це Мадонна)"
  • "Мистичненько"
  • "Дуже вау!!!!"
  • "Це мистецтво!"
  • "Пронизує відвертість)"
  • "Безсумнівно, щось в цьому є)"
  • "Неймовірна"
  • "Дуже сексуально"
  • "Концептуально"
  • "Брови поверх хустки намальовані?) виглядає шикарно"

Нагадаємо, травесті-діва Монро вразила сміливим фото. Шоувумен опублікувала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу.

Ми також писали, що діва Монро поділилася мудрими життєвими порадами.

До речі, травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії.

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