Діва Монро розбурхала мережу пікантною фотосесією в спідній білизні

Головна травесті-діва України Монро вміє вразити і захопити своїх шанувальників - артистка регулярно балує їх ефектними кадрами, а також публікує фото з своїх подорожей і ділиться мудрими думками і порадами. Іноді знаменитість, яка стверджує, що вона "жінка не за народженням, а за покликанням", бере участь у відвертих зйомках.

Так, на своїй сторінці в Instagram Монро опублікувала серію вельми пікантних кадрів. На них вона позувала в одній лише бежевій спідній білизні, при цьому обличчя і голову зірка накрила напівпрозорою золотистою хусткою, спорудивши з неї пишний тюрбан.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Незвичайний образ допоняет яскравий макіяж, особливо виділяються на фото пухкі губи артистки. На одному зі знімків вона еротично тримає палець у роті.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна зірка супроводила публікацію віршем Марини Цвєтаєвої.

"Бренные губы и бренные руки

Слепо разрушили вечность мою.

С вечной Душою своею в разлуке —

Бренные губы и руки пою.



Рокот божественной вечности — глуше.

Только порою, в предутренний час —

С темного неба — таинственный глас:

— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!"

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники Монро залишилися в захваті від вражаючих кадрів і поспішили залишити свої відгуки.

"Незрівнянна"

"Спочатку подумала, що це Мадонна)"

"Мистичненько"

"Дуже вау!!!!"

"Це мистецтво!"

"Пронизує відвертість)"

"Безсумнівно, щось в цьому є)"

"Неймовірна"

"Дуже сексуально"

"Концептуально"

"Брови поверх хустки намальовані?) виглядає шикарно"

Нагадаємо, травесті-діва Монро вразила сміливим фото. Шоувумен опублікувала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу.

Ми також писали, що діва Монро поділилася мудрими життєвими порадами.

До речі, травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії.