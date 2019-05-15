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Дива Монро взбудоражила сеть пикантной фотосессией в нижнем белье


Эпатажная артистка опубликовала эффектные кадры

Главная травести-дива Украины Монро умеет поразить и восхитить своих поклонников - артистка регулярно балует их эффектными кадрами, а также публикует фото из своих путешествий и делится мудрыми мыслями и советами. Иногда знаменитость, которая утверждает, что она "женщина не по рождению, а по призванию", принимает участие и в откровенных съемках.

Так, на своей странице в Instagram Монро опубликовала серию весьма пикантных кадров. На них она позировала в одном лишь бежевом нижнем белье, при этом лицо и голову звезда накрыла полупрозрачным золотистым платком, соорудив из него пышный тюрбан.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Необычный образ допоняет яркий макияж, особенно выделяются на фото пухлые губы артистки. На одном из снимков она эротично держит палец во рту.

 

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная звезда сопроводила публикацию стихотворением Марины Цветаевой.

"Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке —
Бренные губы и руки пою.

Рокот божественной вечности — глуше.
Только порою, в предутренний час —
С темного неба — таинственный глас:
— Женщина! — Вспомни бессмертную душу!"

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Подписчики Монро остались в восторге от впечатляющих кадров и поспешили оставить свои отзывы.

  • "Бесподобна"
  • "Сначала подумала, что это Мадонна)"
  • "Мистичненько"
  • "Очень вау!!!!"
  • "Это искусство!"
  • "Пронзающая откровенность)"
  • "Несомненно, что-то в этом есть)"
  • "Неймовірна"
  • "Очень сексуально"
  • "Концептуально"
  • "Брови поверх платка нарисованы?) выглядит шикарно"

Напомним, травести-дива Монро поразила смелым фото. Шоувумен опубликовала коллаж - до и после "наведения красоты". На снимке до артистка запечатлена без парика, с платочком на голове и без грамма макияжа. 

Мы также писали, что дива Монро поделилась мудрыми жизненными советами.

Кстати,  травести-дива Монро похвасталась впечатляющей растяжкой в Испании.

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