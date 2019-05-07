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Без укладання та макіяжу: травесті-діва Монро вразила сміливим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 13:58
Без укладання та макіяжу: травесті-діва Монро вразила сміливим фото
Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка також розповіла цікаві факти про себе

Яскрава і неординарна травесті-діва Монро регулярно захоплює користувачів мережі своїми стильними образами і ефектним і красивим макіяжем. Під час виходів у світ або прямий ефір вона завжди на висоті і виглядає просто дивовижно. Однак на цей раз знаменитість вразила підписників свого Instagram сміливим і відвертим знімком - вона показала себе без укладання і косметики.

На фото Монро пподемонструвала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу. У підписі до публікації вона поділилася цікавими фактами про себе.

Без укладання та макіяжу: травесті-діва Монро вразила сміливим фото

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"З якогось переляку інста насипав мені тонну підписників. Я звичайно рада, але до таких щедрот ставлюся насторожено. Взагалі не люблю сюрпризи і всілякі розіграші, але раз пішла така п'янка, давайте ще раз познайомимося?! Отже:

  • Нарекла себе Монро! Просто колись починала з жанру травесті музичної пародії на Мерлін. На цьому і заробила неіснуючі мільйони.
  • Додала статус Невгамовна, щоб позначити свій характер. Ну цікава, шо Шерлок
  • Жінка не від народження, а за покликанням.
  • Все натюрель. Ні тату, ні проколів, ні операцій, ні сторонніх тіл, ніс свій, родименький.
  • По життю займаюся своїм життям! Його облаштуванням і пізнанням.
  • А ще веду різного роду розважальні заходи, знімаюся в тб-шоу, серіали, кіно і постійно умнічаю. Люблю закрутити думку в бублик)
  • Обожнюю: (загинайте пальці) каву, косметику, кішок, музику, Венецію, хліб з маслом, аромат туберози і жасмин, туфлі на підборах і книги, шампанське і суші, морський бриз і засмаглі щиколотки, молочний лак для нігтів та браслети...
  • Збуджують цілісні, сильні, сміливі і складні чоловіки.
  • Захоплююся людьми, які постійно в пошуку себе і не боятися правди.
  • Живу на радість собі і людям. Начебто виходить.
  • Мрію, Щоб в Україні не було безпритульних тварин і про будиночок біля моря. Хі-хі.

А ще марнославна, цинічна, не вмію жаліти і часом нещадна. Але це швидше бонус до всіх перерахованих вище плюшок", - написала епатажна діва.

Шанувальники залишили безліч позитивних відгуків, захоплюючись мужністю знаменитості і називаючи її джерелом натхнення і жіночності.

  • "Той випадок, коли жінка не від народження, а за покликанням, виглядає жіночні і шикарніше багатьох народжених жінками"
  • "Монро, Ви настільки гармонійно себе створили і подаєте, що ця тонка грань балансу Інь і Янь відчувається навіть через екран. Вона вам дуже йде. Повагу"
  • "Монро! Спасибі, що Ви є! За чесність і відкритість! Підписана. Захоплююся!"
  • "Ви Чесно цікава Леді))І дуже гармонійною скрізь є"
  • "Той випадок,коли людина на своєму місці, приємний і зовні і всередині"
  • "І просто шикарна Монро, народжена надихати"
  • "Захоплююся.....гостротою розуму...почуттям гумору!!!"
  • "Ти така незвичайна - гострий розум і краса від природи -- рідкісне поєднання. І чарівні зелені очі"
  • "Боже, Монритта, в який раз: в захопленні! Ви найкраща пігулка від усіх негараздів"
  • "Сміливий і чесний чоловік!"
  • "Ти приголомшлива, а твоя відвертість полонить своєю вишуканістю. Браво Монро"

Нагадаємо, травести-діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці. Артистка відвідала церемонію вручення української кінопремії Золота Дзиґа 2019.

Раніше діва Монро розбурхала мережу вражаючим перевтіленням.

До речі, травесті-діва Монро дала пораду, як відповідати на нетактовні питання про особисте.

"Жіночно і сексуально": діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці Неймовірне перетворення: діва Монро розбурхала мережу ефектними фото
Новини України артисткамонро
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