Без укладання та макіяжу: травесті-діва Монро вразила сміливим фото

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка також розповіла цікаві факти про себе

Яскрава і неординарна травесті-діва Монро регулярно захоплює користувачів мережі своїми стильними образами і ефектним і красивим макіяжем. Під час виходів у світ або прямий ефір вона завжди на висоті і виглядає просто дивовижно. Однак на цей раз знаменитість вразила підписників свого Instagram сміливим і відвертим знімком - вона показала себе без укладання і косметики.

На фото Монро пподемонструвала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу. У підписі до публікації вона поділилася цікавими фактами про себе.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"З якогось переляку інста насипав мені тонну підписників. Я звичайно рада, але до таких щедрот ставлюся насторожено. Взагалі не люблю сюрпризи і всілякі розіграші, але раз пішла така п'янка, давайте ще раз познайомимося?! Отже:

Нарекла себе Монро! Просто колись починала з жанру травесті музичної пародії на Мерлін. На цьому і заробила неіснуючі мільйони.

Додала статус Невгамовна, щоб позначити свій характер. Ну цікава, шо Шерлок

Жінка не від народження, а за покликанням.

Все натюрель. Ні тату, ні проколів, ні операцій, ні сторонніх тіл, ніс свій, родименький.

По життю займаюся своїм життям! Його облаштуванням і пізнанням.

А ще веду різного роду розважальні заходи, знімаюся в тб-шоу, серіали, кіно і постійно умнічаю. Люблю закрутити думку в бублик)

Обожнюю: (загинайте пальці) каву, косметику, кішок, музику, Венецію, хліб з маслом, аромат туберози і жасмин, туфлі на підборах і книги, шампанське і суші, морський бриз і засмаглі щиколотки, молочний лак для нігтів та браслети...

Збуджують цілісні, сильні, сміливі і складні чоловіки.

Захоплююся людьми, які постійно в пошуку себе і не боятися правди.

Живу на радість собі і людям. Начебто виходить.

Мрію, Щоб в Україні не було безпритульних тварин і про будиночок біля моря. Хі-хі.

А ще марнославна, цинічна, не вмію жаліти і часом нещадна. Але це швидше бонус до всіх перерахованих вище плюшок", - написала епатажна діва.

Шанувальники залишили безліч позитивних відгуків, захоплюючись мужністю знаменитості і називаючи її джерелом натхнення і жіночності.

"Той випадок, коли жінка не від народження, а за покликанням, виглядає жіночні і шикарніше багатьох народжених жінками"

"Монро, Ви настільки гармонійно себе створили і подаєте, що ця тонка грань балансу Інь і Янь відчувається навіть через екран. Вона вам дуже йде. Повагу"

"Монро! Спасибі, що Ви є! За чесність і відкритість! Підписана. Захоплююся!"

"Ви Чесно цікава Леді))І дуже гармонійною скрізь є"

"Той випадок,коли людина на своєму місці, приємний і зовні і всередині"

"І просто шикарна Монро, народжена надихати"

"Захоплююся.....гостротою розуму...почуттям гумору!!!"

"Ти така незвичайна - гострий розум і краса від природи -- рідкісне поєднання. І чарівні зелені очі"

"Боже, Монритта, в який раз: в захопленні! Ви найкраща пігулка від усіх негараздів"

"Сміливий і чесний чоловік!"

"Ти приголомшлива, а твоя відвертість полонить своєю вишуканістю. Браво Монро"

Нагадаємо, травести-діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці. Артистка відвідала церемонію вручення української кінопремії Золота Дзиґа 2019.

Раніше діва Монро розбурхала мережу вражаючим перевтіленням.

До речі, травесті-діва Монро дала пораду, як відповідати на нетактовні питання про особисте.