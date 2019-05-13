Як перестати боятися і почати жити: діва Монро поділилася мудрими порадами

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Артистка наголосила, що їй в лічку надсилають багато схожих питань

Українська травесті-діва, ведуча та автор книги Монро регулярно ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя і яскравими фото з відпочинку і світських заходів. Крім того, епатажна артистка публікує роздуми про життя і корисні поради. Знаменитість виклала яскраве фото з Іспанії, де вона зараз відпочиває і зізналася, що останнім часом їй прийшло багато схожих повідомлень з питаннями про життя, тому вона вирішила сформулювати список рекомендацій.

На фото Монро відображена зі спини, при цьому у неї на голові пов'язка з великим бантом на потилиці.

Діва зазначила, що ті речі, що вона пише - досить очевидні, проте багато хто забули їх або ж так і не дізналися.

"Я думала вже завтра увірватися у ваше життя, але сотий крик про допомогу: Як перестати боятися, як перестати жерти, заїдати стрес, як почати жити своє життя і так далі; сподвиг, не відкладаючи на завтра, проникнути на вашу територію і в черговий раз нагадати очевидні речі, які повинні були пояснити ваші батьки або книги. Але, на жаль, як показує практика, батьки вважають інакше. А книжки Так і залишаються стояти на запорошених полицях. У підсумку по світу бродить армія втрачених, самотніх і нещасних людей, які начебто живуть, а не живуть зовсім... прокидаючись вранці з надією, що гасне рівно тоді, коли береться в руки телефон, або ж включається телевізор, дзвонить родич або виходить чоловік (дружина) з ванни і щось починає хотіти.



Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Ніби всі чогось від тебе хочуть, а за фактом ти не можеш нічого дати, бо не знаєш, чого ти хочеш. #жизньболь, #какжеяустала #оставьтеменявпокое...цей список хэштегов вельми показовий, навіть якщо жартома. А насправді все дуже просто. Запам'ятайте, а краще запишіть, а ще крутіше тату на зап'ясті:

1.Світ несправедливий.Так! Тобто суспільство людей несправедливо. Тому що кожен на себе. І крапка. Велика жирнюча ТЧК.

2. Так як кожен за себе (виняток мати за дитя, Це зветься материнським інстинктом, і частіше діє згубно для обох), тому всім по**й на те, є ви, нема вас, здорові, хворі, щасливі або в нескінченних пі**омучіннях. Не по**й тільки вашому роботодавцю, і то він завжди може знайти заміну, і вашому психотерапевту, ви йому платите. Всім іншим До сраці (правильно "До сраки")

3.Якщо всім по**ю, то чого ви боїтеся??? Що хтось щось скаже образливе? Так у цього хтось є мова і голос, щоб говорити, то, що видає якась частинка мозку. Я не лазив туди і сказати не можу. Але ця хе*ня генерує розумовий потік завжди! Ну сказали вам, шо ви бездарні, потвора, мужик в перуці, тупиця, с*ка - шлю*а - погань? Ок. Дивимося вище, пункт два.

4. Людину зачіпає рівно те, що його турбує. Тобто, якщо ви реагуєте на думку інших, значить ви припускаєте, що можливо я "с*ка-шлю*а-погань?" А може так і є? А?

5. Звідси випливає останній на сьогодні, п'ятий пункт: розберіться в собі! Визначіться Хто ви і чого від себе хочете? С*ка? Ок! Шлю*а? Маєш право. Тіло твоє. Погань? А ось з цим треба працювати. Всім мур і не дякуйте. А краще душі подаруйте", - поділилася роздумами травесті-діва.

Підписники подякували Монро за мудрі та корисні поради - багато з них погодилися з нею.

"Прям зачиталася вас, такі мудрі речі говорите. Як прийти до цього, як це зрозуміти і не паритися з приводу чужої думки. Начебто і пожила вже не мало років, але блін, все одно в голові купа тарганів. Ви мудра, одне задоволення читати Вас!"

"Монро, яка ж ви все-таки розумна!!!"

"Монро, ви моя богиня"

"Це все вірно...це все загальновідомо і банально...але блін ..як же важко це все взяти і не звертати уваги на думку людей...Монро спасибі ..такий довгий і вірний пост"

"Ви як завжди Істину глаголите"

"Монюсичкааа!!! Скупалася в бальзамі зі слів Твоїх..і настрій Вау!Підписуюсь під кожним словом і реально шкода тих, хто ще дозволяє Собі реагувати"

"Монрита! Ось це так, мабуть Вас допекли, ну браво. Не кожен напише те, що Ви (правду-матку )!!!"

Нагадаємо, травесті-діва Монро похвалилася вражаючою розтяжкою в Іспанії.

Раніше травесті-діва Монро вразила сміливим фото. Шоувумен опублікувала колаж - до і після "наведення краси". На знімку до артистка зображена без перуки, з хустинкою на голові і без грама макіяжу.

Ми також писали, що травести-діва Монро вразила ефектним образом на червоній доріжці.