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Мій мотиватор: Топалов "посадив" Тодоренко на шпагат (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.01.2020 - 11:22
Мій мотиватор: Топалов "посадив" Тодоренко на шпагат (відео)
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко і Топалов, схоже, - єдині відвідувачі спортзалу в цей час року

Регіна Тодоренко і Влад Топалов - однозначно активна і дуже спортивна сім'я! Зіркова пара досить часто показує своїй багатомільйонній армії шанувальників "спортивні оновлення": із залу, то під час пробіжки або занять йогою (що дуже любить Регіна), або навіть підкоряючи хвилі на серфі. Навіть у новорічні канікули Регіна і Влад вдома не сидять. Пара телеведучої і музиканта показали мотиваційні кадри зі спортзалу.

При цьому на опубліковані відео та фото взагалі не видно інших людей! Схоже, що Регіна і Влад - ледь не єдині відвідувачі. Пара вирішила якомога швидше позбуватися від зайвих калорій, придбаних під час новорічних застіль. Приміром, Тодоренко показала частину тренування Топалова, під час якого він стрибає з перешкодою у вигляді еспандерів. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".

Тодоренко і Топалов в залі після зустрічі Нового року 2020

Більш того, телеведуча також показала кадр із залу, демонструючи свою ідеальну розтяжку. Допомагає коханій Топалов, утримуючи її ногу на своєму плечі. При цьому пара зворушливо тримається за руки.

  • @vladtopalovofficial, ти - мій мотиватор. Тільки ти міг після святкування Нового Року потягти мене в зал на тренування. Напевно 2020-й буде роком спорту) Може, стану майстром спорту зі шпагату", - підписала знімок Тодоренко.

Мій мотиватор: Топалов &quot;посадив&quot; Тодоренко на шпагат (відео)

Влад і Регіна у залі (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники Тодоренко поспішили засипати і захопленими коментарями:

  • "Ви круті!"
  • "Продовжуйте в тому ж дусі"
  • "Я так і писала, ви один одного доповнюєте!"
  • "Ахаха, після нг навіть спортзал порожній, одні ви такі, старанні"
  • “Регіна, чоловік то залежний, і він знає всі ці моменти! І Молодець - дружина повинна бути в Формі"
  • “Як приємно на вас дивитися! Такі іскри в очах!!"
  • “Ти - розумниця! Мотиватор для чоловіка"

Мій мотиватор: Топалов &quot;посадив&quot; Тодоренко на шпагат (відео)

Скріншоти коментарів: instagram.com/reginatodorenko

Нагадаємо, раніше Топалов з синочком потішили боротьбою за "трофей"! Регіна зняла веселе новорічне відео.

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Новини України Влад ТопаловспортРегіна Тодоренко
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