Мій мотиватор: Топалов "посадив" Тодоренко на шпагат (відео)

Тодоренко і Топалов, схоже, - єдині відвідувачі спортзалу в цей час року
Регіна Тодоренко і Влад Топалов - однозначно активна і дуже спортивна сім'я! Зіркова пара досить часто показує своїй багатомільйонній армії шанувальників "спортивні оновлення": із залу, то під час пробіжки або занять йогою (що дуже любить Регіна), або навіть підкоряючи хвилі на серфі. Навіть у новорічні канікули Регіна і Влад вдома не сидять. Пара телеведучої і музиканта показали мотиваційні кадри зі спортзалу.
При цьому на опубліковані відео та фото взагалі не видно інших людей! Схоже, що Регіна і Влад - ледь не єдині відвідувачі. Пара вирішила якомога швидше позбуватися від зайвих калорій, придбаних під час новорічних застіль. Приміром, Тодоренко показала частину тренування Топалова, під час якого він стрибає з перешкодою у вигляді еспандерів. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі "Glam Wish".
Тодоренко і Топалов в залі після зустрічі Нового року 2020
Більш того, телеведуча також показала кадр із залу, демонструючи свою ідеальну розтяжку. Допомагає коханій Топалов, утримуючи її ногу на своєму плечі. При цьому пара зворушливо тримається за руки.
Влад і Регіна у залі (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники Тодоренко поспішили засипати і захопленими коментарями:
Скріншоти коментарів: instagram.com/reginatodorenko
Нагадаємо, раніше Топалов з синочком потішили боротьбою за "трофей"! Регіна зняла веселе новорічне відео.