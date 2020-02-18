Дівчата, тримайтеся! Топ-5 синів зіркових батьків, які виросли справжніми красенями

Сини зіркових батьків, які виросли красенями (фото: колаж РБК-Україна)

Нові підкорювачі сердець

Преслі Гербер, Бруклін Бекхем, Ділан Броснан... Здавалося, тільки вчора вони були дітьми, а сьогодні вже справжні мачо. Милуємося синами зіркових батьків, які виросли справжніми красенями.

Преслі Гербер

Син культової моделі Сінді Кроуфорд і екс-манекенника Ренді Гребера. Хто б сумнівався, що цей хлопець народиться таким красенем! 20-річний Преслі вже активно підкорює світ моди (на його рахунку контракти з Calvin Klein, Balmain і іншими брендами), а також колекціонує дівочі серця. До речі, характер у нього не такий солодкий, як зовнішність. Нещодавно хлопець зробив "бунтівне" тату прямо на обличчі, а після вступив з хейтерами в справжню сутичку. Втім, погані хлопці завжди на хорошому рахунку у дівчат.

Преслі Гербер весь у батьків (фото: instagram.com/presleygerber)

Бруклін Бекхем

Старший син знаменитої бізнесвумен Вікторії Бекхем і екс-футболіста Девіда Бекхема успадкував риси обох батьків. А тому зріс симпатягою. Хлопець активно пробує себе в професійноій фото - та відеозйомці, але поки що славу в мережі заслужив завдяки особистому життю. 20-річний Бруклін вже встиг позустрічатися з Хлоєю Морец, Наталі Ганжорн, Фібі Торранс та Ханою Крос. А зараз перебуває в романтичних стосунках з американською актрисою Ніколою Пельтц.

Романтичний Бруклін (фото: instagram.com/presleygerber)

Ділан Броснан

Середній син знаменитого серцеїда Пірса Броснана – 23-річний Ділан – ще один доказ, що природа зовсім не відпочиває на дітях знаменитостей. Хлопця з яскравою зовнішністю можна побачити в рекламних кампаніях багатьох брендів, включаючи Saint Laurent Paris, і на світських тусовках. А його знаменитий батько не упускає нагоди висловити свою гордість, публікуючи загальні знімки з сином у своєму мікроблозі.

Батько дуже пишається сином (фото: instagram.com/piercebrosnanofficial)

Патрік Шварценеггер

Ще один більш ніж завидний наречений – 26-річний син Арнольда Шварценеггера і письменниці Марії Шрайвер. Хлопець успадкував яскраву зовнішність і харизму батьків і використовує їх по максимуму. Патрік знімається в кіно, займається модельним бізнесом і створив власний модний бренд Project 360. Не менш насичене й особисте життя красеня. Він зустрічався з такими відомими особистостями, як Тейлор Свіфт і Майлі Сайрус. А зараз в серйозних відносинах з моделлю Еббі Чемпіон.

Хлопець успішний у бізнесі та особистому житті (фото: instagram.com/patrickschwarzenegger; instagram.com/abbychampion)

Брендон Томас Лі

Син популярної моделі, актриси і зірки Playboy Памели Андерсон і музиканта Томмі Лі з'явився на світ в 1996-му році. Поки що Брендон Томас не такий знаменитий, як його батьки. Але тільки тому, що сам довго не хотів пов'язувати життя з шоу-бізнесом. Але гени перемогли. Зараз 23-річного ловеласа можна помітити в лукбуках багатьох брендів, включаючи Saint Laurent. Також він пробує себе в акторському середовищі. "Я з ранніх років дізнався, що таке кіно зсередини, мені подобалося перебувати на зйомках. Був етап мого життя, коли я думав, що хочу триматися подалі від нього, але чим старшим я ставав, тим більше я любив цю індустрію", – разповідає Брендон.

Брендон любить виступати в якості моделі (фото: instagram.com/brandonthomaslee)