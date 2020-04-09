Дівчина-весна: Наталя Могилевська зачарувала ніжним "квітковим" образом

Співачка позувала у білій шубці і з букетом квітів
Наталя Могилевська нещодавно не на жарт заінтригувала своїх шанувальників, виклавши фото у весільній сукні. Всі одразу ж почали гадати, чи не варто чекати швидкого весілля, адже співачка зараз щасливо закохана? Втім, зірка пояснила, що приміряла вбрання нареченої в рамках зйомок. А на новому фото в своєму Instagram артистка підкорює ніжністю і красою і нагадує, що зараз за вікном така прекрасна пора, як весна.
На фото Наталя сидить на сходах у під'їзді в чорних брюках і милій білій шубці. В руках вона тримає букет жовтих тюльпанів і чарівно посміхається на камеру.
"А на вулиці прокидається Природа..." - прокоментувала знімок Могилевська.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Підписники співачки відразу ж охрестили її "дівчиною-весною", згадуючи рядки з її хіта і захоплюючись красою і квітучим зовнішнім виглядом Наталі.
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, навіщо нещодавно літала в Індію. Виявилося, що вона пройшла тренінг на досить інтимну тему.