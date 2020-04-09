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Дівчина-весна: Наталя Могилевська зачарувала ніжним "квітковим" образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2020 - 09:56
Дівчина-весна: Наталя Могилевська зачарувала ніжним "квітковим" образом
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка позувала у білій шубці і з букетом квітів

Наталя Могилевська нещодавно не на жарт заінтригувала своїх шанувальників, виклавши фото у весільній сукні. Всі одразу ж почали гадати, чи не варто чекати швидкого весілля, адже співачка зараз щасливо закохана? Втім, зірка пояснила, що приміряла вбрання нареченої в рамках зйомок. А на новому фото в своєму Instagram артистка підкорює ніжністю і красою і нагадує, що зараз за вікном така прекрасна пора, як весна.

На фото Наталя сидить на сходах у під'їзді в чорних брюках і милій білій шубці. В руках вона тримає букет жовтих тюльпанів і чарівно посміхається на камеру.

"А на вулиці прокидається Природа..." - прокоментувала знімок Могилевська.

Дівчина-весна: Наталя Могилевська зачарувала ніжним &quot;квітковим&quot; образом

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Підписники співачки відразу ж охрестили її "дівчиною-весною", згадуючи рядки з її хіта і захоплюючись красою і квітучим зовнішнім виглядом Наталі.

  • Просто шикарна
  • Ви розумниця
  • Ніжно,чуттєво, любязно...
  • Наташа Ви чудо!!!
  • Красуня Наталочка
  • Відразу згадала Ваш кліп-там було багато тюльпанів і безтурботності...клас!!!
  • Прекрасна дівчина Наталя
  • Як завжди чарівна і принадність
  • Обожнюю
  • Весна - це супер!!! Шкода, що ми не можемо насолодитися нею повною груддю... душею... Всім здоров'я!!!!
  • Я - весна, ночі без сну)
  • Красива!
  • Ой яка краса і милота
  • Наша Дівчина-Весна. Наша Квіточко. Ви-прекрасна

Дівчина-весна: Наталя Могилевська зачарувала ніжним &quot;квітковим&quot; образом

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що раніше Наталія Могилевська зізналася, навіщо нещодавно літала в Індію. Виявилося, що вона пройшла тренінг на досить інтимну тему.

Моя любов: Могилевська розбурхала мережу пристрасним поцілунком з Білик Ніжна наречена: Наталя Могилевська у весільній сукні та фаті розбурхала мережу
Новини України Наталя Могилевськаобраз
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