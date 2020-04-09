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Девушка-весна: Наталья Могилевская очаровала нежным "цветочным" образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2020 - 09:56
Девушка-весна: Наталья Могилевская очаровала нежным "цветочным" образом
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица позировала в белой шубке и с букетом цветов

Наталья Могилевская недавно не на шутку заинтриговала своих поклонников, выложив фото в свадебном платье. Все тут же принялись гадать, уж не стоит ли ожидать скорой свадьбы, ведь певица сейчас счастливо влюблена? Впрочем, звезда пояснила, что примерила наряд невесты в рамках съемок. А на новом фото в своем Instagram артистка покоряет нежностью и красотой и напоминает, что сейчас за окном такая прекрасная пора, как весна.

На фото Наталья сидит на ступеньках в подъезде в черных брюках и милой белой шубке. В руках она держит букет желтых тюльпанов и очаровательно улыбается на камеру.

"А на улице просыпается Природа..." - прокомментировала снимок Могилевская.

Девушка-весна: Наталья Могилевская очаровала нежным &quot;цветочным&quot; образом

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Подписчики певицы тут же окрестили ее "девушкой-весной", вспоминая строчки из ее хита и восхищаясь красотой и цветущим внешним видом Натальи.

  • Просто шикарна
  • Вы умница
  • Ніжно,чуттєво, любязно...
  • Наташа Вы чудо!!!
  • Красавица Наталочка
  • Сразу вспомнила Ваш клип-там было много тюльпанов и беззаботности...класс!!!
  • Прекрасная девушка Наталья
  • Как всегда милашка и прелесть
  • Обожнюю
  • Весна - это супер!!! Жаль, что мы не можем насладиться ею полной грудью... душой... Всем здоровья!!!!
  • Я - весна, ночи без сна)
  • Красивая!
  • Ой какая прелесть и милота
  • Наша Дівчина-Весна. Наша Квіточко. Ви-прекрасна

Девушка-весна: Наталья Могилевская очаровала нежным &quot;цветочным&quot; образом

Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Напомним, что ранее Наталья Могилевская призналась, зачем недавно летала в Индию. Оказалось, она прошла тренинга на весьма интимную тему.

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