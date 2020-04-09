Девушка-весна: Наталья Могилевская очаровала нежным "цветочным" образом

Певица позировала в белой шубке и с букетом цветов
Наталья Могилевская недавно не на шутку заинтриговала своих поклонников, выложив фото в свадебном платье. Все тут же принялись гадать, уж не стоит ли ожидать скорой свадьбы, ведь певица сейчас счастливо влюблена? Впрочем, звезда пояснила, что примерила наряд невесты в рамках съемок. А на новом фото в своем Instagram артистка покоряет нежностью и красотой и напоминает, что сейчас за окном такая прекрасная пора, как весна.
На фото Наталья сидит на ступеньках в подъезде в черных брюках и милой белой шубке. В руках она держит букет желтых тюльпанов и очаровательно улыбается на камеру.
"А на улице просыпается Природа..." - прокомментировала снимок Могилевская.
Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Подписчики певицы тут же окрестили ее "девушкой-весной", вспоминая строчки из ее хита и восхищаясь красотой и цветущим внешним видом Натальи.
Скриншот комментариев (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Напомним, что ранее Наталья Могилевская призналась, зачем недавно летала в Индию. Оказалось, она прошла тренинга на весьма интимную тему.