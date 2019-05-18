Дівчина без кордонів: зірка "Гри престолів" знялася в стильній фотосесії для глянцю

22-річна британська актриса Мейсі Вільямс, яка зіграла в мегапопулярному серіалі "Гра престолів" Арью Старк? знялася в ефектній фотосесії для журналу Ssense. В інтерв'ю виданню дівчина розповіла, з ким із персонажів саги вона себе асоціює найбільше (і це не Арья!) і про зйомки.

Мейсі приміряла кілька стильних образів - сукні, сарафани і брючний костюм, і позувала в декількох атмосферних локаціях.

Вона грала Арью з 13 років і, за словами дівчини, їй складно було попрощатися з цією роллю.

Фото: Мейсі Вільямс (ssense.com)

"Роль Арьї - основоположна річ у моєму житті, і тепер це закінчилося. Це була моя перша роль. Частина Арьї назавжди залишиться в мені. Тепер у мене є свої стандарти і я не планую знижувати їх", - зазначила Вільямс.

Фото: Мейсі Вільямс (ssense.com)

Однак при цьому найбільше вона асоціює себе з... Семом.

"Це Семвел Тарлі - у нього така низька самооцінка, але він все одно робить неймовірні речі і пройшов такий вражаючий шлях. І в деякому роді, я асоціюю себе з Джоном Сноу, коли всі говорять йому: "Ти Король Півночі", а він такий: "Я ніколи не хотів бути королем", - здивувала визнанням артистка.

Фото: Мейсі Вільямс (ssense.com)

Остання серія фінального, восьмого сезону "Гри престолів" вийде 19 травня.

Фото: Мейсі Вільямс (ssense.com)

Нагадаємо, зірка "Гри престолів" Мейсі Вільямс зробила зізнання про своє життя. Дівчина розповіла, що сильно переживала через те, що люди пишуть про неї в соціальних мережах.

Ми також розповідали про те, що фанати серіалу "Гра престолів" незадоволені кінцівкою восьмого сезону і хочуть вимагати від творців перезняти фінальні епізоди.

До речі, зірка серіалу "Гра Престолів" Гвендолін Крісті, яка зіграла жінку-лицаря Брієнну Тарт, прокоментувала постільні сцени у четвертій серії восьмого сезону шоу.