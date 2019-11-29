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Дівчина-гітара: Даша Астаф'єва полонила апетитними формами в розкішній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.11.2019 - 21:32
Дівчина-гітара: Даша Астаф'єва полонила апетитними формами в розкішній сукні
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Зірка сяяла в шикарному вбранні з чорного оксамиту

Даша Астаф'єва пробує себе у різних амплуа – вона співачка, актриса, модель, амбасадор декількох брендів і ведуча. Чуттєві фотосети і арт-перформанси Даші завжди викликають миттєвий відгук у шанувальників – вони захоплюються не тільки фігурою дівчини і її соковитими формами, а також вмінням красиво, невимушено триматися в кадрі, навіть якщо мова йде про ню-фотосесії. У повсякденному житті Даша віддає перевагу зручну одягу, а от для світських виходів обирає вельми спокусливі вбраня, які вигідно підкреслюють її принади.

Так, в сторіз Instagram вона показала розкішне чорне оксамитове плаття з довгим флейфом, в якому постала в якості ведучої на одному з київських івентів. Вбрання з глибоким вирізом на тонких бретелях зі стразами і точно такою ж окантовкою на ліфі і талії, а також прозорими вставками з боків ідеально підкреслило її фігуру.

Співачка доповнила урочистий образ звисаючими довгими сережками. Її волосся укладене в красиву акуратну зачіску і завите в пружні локони. Макіяж з акцентом на губи з помадою темно-червоного глибокого відтінку – трендом сезону і безумовною класикою.

Дівчина-гітара: Даша Астаф'єва полонила апетитними формами в розкішній сукні

Дівчина-гітара: Даша Астаф'єва полонила апетитними формами в розкішній сукні

Даша Астаф'єва з гостями заходу (фото: instagram.com/aurorasingerua)

На одному зі знімків Дашу тримають на руках четверо чоловіків, а вона лише променисто посміхається в камеру, кокетливо підперши підборіддя рукою.

Дівчина-гітара: Даша Астаф'єва полонила апетитними формами в розкішній сукні

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що Даша Аастафьева показала ефектний фотосет на тлі ландшафтів Ісландії. Вона приміряла кілька образів – від ніжного в повітряному платті до відвертого в панчохах і сітчастій блузці з корсетною ліфом.

Раніше чуттєва Даша Астаф'єва розсекретила, чим спокушає коханого чоловіка вдома.

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Новини України Даша Астаф'єва
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