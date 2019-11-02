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Панчохи і корсет: Астаф'єва підірвала мережу гарячими фото в білизні

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.11.2019 - 20:43
Панчохи і корсет: Астаф'єва підірвала мережу гарячими фото в білизні
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Виконавиця заявила, що нічого не знає про фотографію

Українська співачка Дар'я Астаф'єва, яка є однією з найбільш гарячих співачок в країнах СНД, продовжує радувати фанатів напівоголеними знімками. Артистка у своєму офіційному акаунті Instagram опублікувала новий знімок, на якому вона зображена у спокусливій білизні. Чуттєвий знімок викликав бурю емоцій у шанувальників творчості Астаф'євої.

Артистка в підписі до світлини написала, що тільки починає знайомитися з фотографією і розкривати свою сексуальність.

"Є люди, поруч з якими, я розумію, що "про фотографію" і "про секс" я знаю все. А саме - нічого. Приємно познайомитися", - написала Астаф'єва.

Панчохи і корсет: Астаф'єва підірвала мережу гарячими фото в білизні

Даша Астаф'єва (скріншот: instagram.com/da_astafieva)

Панчохи і корсет: Астаф'єва підірвала мережу гарячими фото в білизні

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

У мережі порахували, що співачка виглядає як не можна краще:

  • Шикарна!!!!!!!! Не перестаю захоплюватися Вашою красою! Рівних немає! Нехай не ображається на мене Моніка Белуччі) - наша Даша найкрасивіша!!!!!
  • Телефон з рук випав... друкував у польоті, що це – вогонь.
  • Красуня!!
  • Богиня.
  • Даша, Ви просто космос!
  • Мені подобаються у вас тільки ваші очі.
  • Ну яка ж ви спокуслива.

    Реакція мережі на фото Даші Астаф'євої (фото: instagram.com/da_astafieva)

    Нагадаємо, що раніше зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає улюбленого вдома.

    Не впізнати! Ефектна Даша Астаф'єва перетворилася на блондинку Топлес і в прозорому плащі: Астаф'єва спровокувала жарким фотосетом на столі
    Новини України Даша Астаф'єва
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