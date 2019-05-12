Дбайливий тато: екс-чоловік Ані Лорак провів веселий вікенд з дочкою

Ані Лорак з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/anilorak)

Мурат показав, як проводить час з коханою Софійкою

Колишній чоловік популярної співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, який нещодавно закрив свій нічний клуб Famous в центрі Києва, показав рідкісні кадри з улюбленою дочкою Соофійкою. Дівчинка живе з мамою в Москві, де ходить в елітну школу разом з іншими дітьми зірок. Рідкісні зустрічі тата і доньки проходять весело і насичено, а турботливий батько з задоволенням ділиться душевними кадрами в мережі. В цей раз Мурат буквально завалив сторіз фото і відео дівчинки і показав, як вони провели час в Києві.

Так, Софійка побувала з татом в одному зі столичних закладів, де навіть особисто познайомилася зі Спайдерменом, а в якості презенту отримала цікаві розвиваючі подарунки, з якими захоплено грала прямо в ресторані.

Також вона побувала на репетиції вистави і навіть вийшла на сцену. Гордий Мурат поспішив опублікувати ці унікальні кадри.

Мурат Налчаджиоглу з донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

Крім того, разом з батьком донька Ані Лорак показувала кумедну міміку на камеру, співала пісні і приміряла популярні маски в Instagram.

Мурат Налчаджиоглу з донькою (фото: instagram.com/muratnalca)

"Ми з татом близнюки. Ми з ним двійнята. Це Мурат Налчаджиоглу і Соня Налчаджиоглу з вами", - зачитала дівчинка імпровізований реп, отримавши схвалення тата.

Дочка Ані Лорак взяла участь у репетиції (фото: instagram.com/muratnalca)

Нагадаємо, що Ані Лорак нещодавно виступила в Німеччині. У Ганновері вона зустрілася зі своїми братами і розчулила мережу душевним сімейним знімком. Шанувальники тут же порівняли співачку з маленькою принцесою в оточенні сильних і дбайливих захисників.

Крім того, під час німецького туру вона також побачилася з найкращою подругою і кумою, українською спортсменкою Лілією Подкопаєвою. Спільними фото чемпіонка поділилася в мережі, захопившись видовищним шоу артистки "Діва".