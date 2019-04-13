Сексапільна розвідниця: Анна Сєдокова вразила несподіваним образом

Співачка позувала у чоловічому вбранні і з сигарою в роті
Останнім часом апетитна Анна Сєдокова вже кілька разів дивувала шанувальників, приміряючи чоловічі образи - співачка позувала у строгих костюмах і навіть з вусами. Схоже, вона відмінно вжилася в роль, так як знову приголомшила фанів дещо несподіваним образом.
На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала нове фото, на якому постала в темно-синьому чоловічому костюмі з краваткою і білою сорочкою. Ефектний образ доповнює капелюх в тон, а також сигара, яку Анна чуттєво тримає в роті, відкривши губи. Свої довгі локони вона залишила розпущеними і зухвало дивиться в об'єктив, злегка примружившись.
"Sun addicted. Sin addicted", - написала Сєдокова, що перекладається як "Залежна від сонця. Залежна від гріха".
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Більшості підписників дуже сподобалося таке перевтілення виконавиці - в коментарях її порівняли з розвідницею і мафіозі і просто засипали безліччю компліментів.
Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова шокувала змінами у зовнішності. Втім, це виявилося лише першоквітневим жартом.
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