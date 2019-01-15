"Дівчинка-блискавка": Маша Полякова показала стрункі ніжки і "нарвалася" на хвилю компліментів

Дівчинка продовжує надихати фанатів своєю зовнішністю
Старша дочка Олі Полякової — 13-річна Маша — продовжує дивувати своїх шанувальників стрункістю і красою. Зазначимо, що раніше Оля Полякова приємно шокувала підписників, опублікувавши фото дочки, яка суттєво схудла. Дівчинка-підліток за 4 місяці змогла скинути 7 кілограмів.
На даний момент сім'я української Королеви ночі проводить зимову відпустку в Таїланді, звідки ділиться з фанатами яскравими фото в купальнику на пляжі і навіть на яхті.
Так, на своїй instagram-сторінці Маша Полякова опублікувала нове фото, на якому демонструє стрункі ніжки — такі ж довгі, як у її зіркової мами.
Струнка Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Шанувальники 13-річної блогерши поспішили залишити під знімком свої захоплені відгуки.
Маша Полякова на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, що до цього Маша Полякова поділилася секретами свого схуднення. Дівчинка по пунктах розповіла, від яких продуктів відмовилася і який спорт увійшов в її життя.
Також Оля Полякова з Машею "помірялись" фігурами і викликали буквально шквал захоплених відгуків.
Оля Полякова: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)