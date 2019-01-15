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"Дівчинка-блискавка": Маша Полякова показала стрункі ніжки і "нарвалася" на хвилю компліментів

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2019 - 17:41
"Дівчинка-блискавка": Маша Полякова показала стрункі ніжки і "нарвалася" на хвилю компліментів
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка продовжує надихати фанатів своєю зовнішністю

Старша дочка Олі Полякової — 13-річна Маша — продовжує дивувати своїх шанувальників стрункістю і красою. Зазначимо, що раніше Оля Полякова приємно шокувала підписників, опублікувавши фото дочки, яка суттєво схудла. Дівчинка-підліток за 4 місяці змогла скинути 7 кілограмів.

На даний момент сім'я української Королеви ночі проводить зимову відпустку в Таїланді, звідки ділиться з фанатами яскравими фото в купальнику на пляжі і навіть на яхті.

Так, на своїй instagram-сторінці Маша Полякова опублікувала нове фото, на якому демонструє стрункі ніжки — такі ж довгі, як у її зіркової мами.

Струнка Маша Полякова

Струнка Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники 13-річної блогерши поспішили залишити під знімком свої захоплені відгуки.

  • "Тобі так личить усмішка", — пише liza_tsurkan.
  • "Така гарна дівчинка", — зазначає shevchuk6094.
  • "Як завжди красива, частіше усміхайся — посмішка прикрашає твою красу", — підкреслює shishkovataniusha.
  • "Шикарне волосся!" — зауважує tytti_pytti.
  • "Вся в Олю Полякову! Вогонь", — пише julia_kharchishina.
  • "Просто красуня. Мамина копія", — погоджується sirovatina.
  • "Дівчинка-Блискавка", — захоплюється r_trugoob2002.
  • "Красуня — вогонь", — пише diana.loksa.

Маша Полякова на відпочинку в Таїланді

&quot;Дівчинка-блискавка&quot;: Маша Полякова показала стрункі ніжки і &quot;нарвалася&quot; на хвилю компліментів

Маша Полякова

Маша Полякова на відпочинку в Таїланді (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, що до цього Маша Полякова поділилася секретами свого схуднення. Дівчинка по пунктах розповіла, від яких продуктів відмовилася і який спорт увійшов в її життя.

Також Оля Полякова з Машею "помірялись" фігурами і викликали буквально шквал захоплених відгуків.

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