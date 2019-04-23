Дівчата-красотулі: Яна Соломко зворушила фанів ніжним фото з донечкою

Артистка зізналася, що вони з маленькою Кірою трохи прихворіли
Яна Соломко, яка зараз переживає непростий період у житті, не сумує. Нещодавно дівчина заявила, що вирішила повернутися в шоу-бізнес і знову будувати кар'єру співачки. Про можливий розрив з чоловіком Олегом, який активно обговорюється в мережі, вона не говорить, а просто проводить весь вільний час з трирічною донькою Кірою. Ось і на цей раз співачка показала ніжне фото з малятком у своєму Instagram.
На знімку однаково одягнені в жовте мама і донька зворушливо притулилися одна до одної і посилають в камеру повітряні поцілунки.
"Прихворівші але щасливі. Гарного всім дня", - написала Соломко.
Підписники залишили багато зворушених коментарів, заявивши, що Яна і Кіра - дуже милі та гарні і бажаючи їм скоріше одужувати.
Нагадаємо, раніше Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні і поділилася своїми секретами краси.
Ми також повідомляли, що Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.