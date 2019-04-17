Оголена і в піні: Яна Соломко розбурхала пікантним фото у ванні

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Співачка розповіла, як підтримує свою красу

Судячи з усього, зараз в житті Яни Соломко настав непростий період. Нещодавно співачка відверто зізналась, що починає нове життя і готова до майбутніх змін. Дівчина планує повернутися в шоу-бізнес після значної перерви, а також проводить багато часу з трирічною донькою Кірою. Свої відносини з чоловіком артистка не коментує, однак вирішила поділитися з читачами свого Instagram секретами краси.

Яна опублікувала вельми пікантне фото, на якому вона оголена лежить у ванні. Втім, всі пікантні місця красуні прикриті піною. В руках вона тримає зубну щітку.

Соломко нагадала про необхідність любити себе і доглядати за своїм тілом.

"Дівчатка мої дорогі, любіть себе! Не забувайте про те, що свою красу треба підтримувати. Чесно зізнаюся, в салоні я буваю кілька разів в році. Але ми навіть разом з доцею самі вдома робимо масочки - сир, огірки, фрукти... Але одне з, до чого я особливо уважна - це зубні пасти!" - поділилася співачка.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Користувачі мережі захоплювалися красою Яни і залишили безліч захоплених коментарів, а також питань щодо догляду за обличчям, тілом та волоссям.

"Ви надзвичайно красива жінка, ваша природна краса зачаровує..."

"А як ви доглядаєте за волоссям? дуже подобаються ваші кучері"

"Яна а які салонні процедури ви робите для обличчя?"

"Яна.як Ви так схудли добре?"

"Грайлива штучка"

"Ви звичайно красуня! Але на огірках і сирі шкіра так само втрачає еластин і колаген;) а роботу фібробластів бабусині методи жаль не впливають, тому до косметолога звичайно треба ходити частіше, ніж пару разів на рік"

Раніше Яна Соломко поскаржилася на нерозуміння близької людини. Вона з сумом констатувала, що її не чують і не хочуть знати правду.

Ми також писали, що Яна Соломко поділилася барвистими фото з Єгипту, де відпочивала з донькою Кірою і своєю мамою.