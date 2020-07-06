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Дочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талією

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.07.2020 - 15:31
Дочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талією
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчина показала фігуру під час відпочинку на воді

15-річна дочка Олі Полякової Маша, яка в цьому році закінчила 9 класів школи і погуляла на випускному, намагається по повній насолодитися літом. Юна блогер і модель вирішила похвалитися стрункою фігурою під час відпочинку на березі водойми. Жаркими фото вона поділилася в своєму Instagram.

На знімках Маша відображена в шортах, короткому чорному топі і розстебнутій сорочці кавового відтінку. Вбрання вигідно підкреслює тонку талію і пружний прес дівчини, а розпущене довге волосся додає образу особливої привабливості. Також дочка артистки зробила ефектний макіяж з акцентом на очі.

"Якщо б вам залишилося жити 3 дні, то що б ви зробили??" - написала Полякова-молодша під фото.

Дочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талієюДочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талією

Маша Полякова захопила стрункою фігурою (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Її зіркова мама не залишилася осторонь і захопилася красою коханої дочки.

"Боже, яка ти прекрасна! І не потрібно бути фотографом від Бога, що б це запам'ятати!" - написала "Королева ночі".

Користувачі мережі повністю з нею погодилися.

  • Дуже красива
  • Я би купив костюм полякової
  • Погуляв би з тобою
  • красуня
  • Крута
  • Машааа. Яка ж ти красива
  • Супер красоточка
  • Машенька, ти найкрасивіша
  • Маша,ви дуже красива дівчина,ви дорослішаєте і вам це дуже до лиця,прям дуже красива
  • Дуже гарна
  • Гарна дівчинка!!!
  • Краса від мами дісталася

Дочка Олі Полякової в короткому топі похвалилася тонкою талією

Скріншот коментарів

Нагадаємо, дочка Олі Полякової Маша в білому вбранні показала, як відсвяткувала шкільний випускний після 9 класу.

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Автор: Lite

Теги Новини України Оля ПоляковадочьМаша Полякова
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