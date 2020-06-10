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Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 09:47
Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула "нескінченними" ногами
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча здивувала шанувальників дещо дивним знімком

Леся Нікітюк відома своїм яскравим почуттям гумору, за що багато її і люблять. Навіть "гламурні" знімки телеведуча інколи примудряється зробити креативними і кумедними, що вже не раз підтверджувала. Так, нещодавно артистка показала своє "падіння зі сходів", а на нових кадрах вона нібито ледь тримається на ногах.

Леді Ле опублікувала два фото, на яких вона зображена на тлі розмальованої графіті цегляної стіни. На ведучій - екстремально коротке літнє плаття чорного кольору, що підкреслило її довгі стрункі ноги. Доповнюють ефектний лук босоніжки без задника на підборах, маленька рожева сумочка через плече, красива зачіска і непомітний макіяж.

Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула &quot;нескінченними&quot; ногами

Леся Нікітюк похвалилася стрункими ніжками в міні-сукню (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На першому фото Нікітюк гарно позує, стоячи біля стіни, а вже на наступному притулилася до неї, ледь не падаючи, і зробила кумедне обличчя.

Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула &quot;нескінченними&quot; ногами

Леся Нікітюк ледве встояла на ногах на забавному кадрі (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"#еледоползладомой Хлопці, я подивилася багато ваших профілів, розкажіть ким ви працюєте і де? Я працюю телеведучою. вже є продакшн і офіс навіть, зараз готуємо новий сезон Ле Маршрутка. ніяк не можу ввійти в робочий режим після карантину... Пишіть", - з гумором прокоментувала Леся.

В коментарях шанувальники стали розповідати про себе та свою роботу, робити компліменти красуні Леді Ле і веселитися над її креативними фото.

  • Леся! Я доцент університету. Багато бачила казково привабливих людей. Ві - одна з найкращих! Щастя Вам!
  • Кінолог
  • Педагог з вокалу
  • Леся Іванівна що ноги вже не тримають)
  • Це напевно до того, як випила з подругами і після!!!!
  • Не бачили п'яну Лесі Никитюк.
  • Бухгалтер м. Ужгород
  • Шалена імператриця
  • Леся ві Красуня.
  • Яка ж Ви гарна
  • Як завжди позитивно
  • Леся-ти моя любов, моя таємна я, моє его. Якщо б я стала сміливіше, я була б тобою
  • Для чого така «велика» сумочка?

Шалена імператриця: Леся Нікітюк в екстремальному міні блиснула &quot;нескінченними&quot; ногами

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк в екстремально короткому джинсовому платті-рубашці ненароком засвітила пружні сідниці на камеру.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюкфигуранаряд
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