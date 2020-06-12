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Ноги – вогонь! Леся Нікітюк в мікрошортах влаштувала пластичні танці в несподіваному місці

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.06.2020 - 15:37
Ноги – вогонь! Леся Нікітюк в мікрошортах влаштувала пластичні танці в несподіваному місці
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча показала, як дотримується принципів інтервального голодування

Леся Нікітюк ґрунтовно готувалася до приходу літа. Навіть на карантині зірка намагалася правильно харчуватися і випробувала на собі популярну схему харчування – інтервальне голодування. Судячи зі струнких форм ведучої, самоізоляця анітрохи не позначилася на її фігурі і Леді Ле може похвалитися плоским животиком і худенькими довгими ніжками. Тепер Леся на регулярній основі дотримується принципів інтервального голодування та харчується строго по часу. Вона не упускає можливість пожартувати з цього приводу, розповідаючи про "труднощі" своєї дієти. Так, на новому відео Леді Ле оригінально "повідомила" шанувальникам, що період часу, коли можна їсти все, підходить до кінця і останні хвилини вона має намір використати з толком.

Теледіва в джинсових ультракоротких шортах з високою посадкою і білосніжному топі босоніж станцювала у холодильника і мигцем показала його вміст. Вона кумедно зобразила, як намагається по-максимуму використовувати час так званого "харчового вікна" - періоду, коли можна їсти все.

"Коли вікно харчування закриється через 5 хвилин", - підписала гуморний музичний ролик теледіва.

Леся Нікітюк "актаковала" холоднильник в останні хвилини "харчового вікна" (відео: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники Лесі порівняли її з Брітні Спірс, а також засипали компліментами, зазначивши довжину ніжок зірки і її стрункі форми.

  • Худенька така стала-холодильник допоміг
  • Краща
  • Мала, ти крута
  • О, боги, як знайомо, а ноги вогонь
  • Леся, красуня
  • Шикарна
  • Яка класна фігура у дівчини!
  • Супер дівчина!
  • Леся, ніжки просто
  • Лесю, дякую, ви створюєте такий позитив!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк у картатій сукні-міні похвалилася нескінченними ніжками під час прогулянки.

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Автор: Lite

Теги Новини України Леся Нікітюк
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