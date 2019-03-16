Східні пристрасті: MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Співачка позувала разом з турецьким чоловіком-красенем

Епатажна співачка MARUV, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні 2019 в Тель-Авіві, поділилася з шанувальниками дуже гарячими кадрами. Артистка, яка раніше назвала свої правила успіху, знялася в гарячій фотосесії для турецького видання популярного глянцевого журналу Hello. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

При цьому на фото вона позувала не одна, а з відомим турецьким діджеєм і продюсером Фаруком Сабанчі.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) приміряла кілька яскравих образів - від шкіряної міні-сукні на бретельках з об'ємними білими рукавами до довгого прозорого мереживного наряду і чорного плаття з пікантним розрізом на стегні.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Судячи з видів на задньому плані, фотосесія проходила в Стамбулі.

Фани MARUV з захопленням сприйняли нову зйомку виконавиці. Втім, багато відзначили, що її партнеру по зйомці бракує вогника в очах і виразі обличчя.

"Нереальна";

"Аня Ви космос!";

"О, спільний кліп все ж буде?)";

"Неймовірно красива і стильна .супер";

"Тобі дуже йдуть короткі волосся!";

"Ти красуня, а він як дерев'яний";

"Хлопчина трохи незграбний";

"Анютка бомбически прекрасна. Решта - тлін";

"Щось турків заморожений";

"Незвичайна. Не ординарна.Немає подібних. Шалена харизма)) Крута у всіх відносинах";

"Які гарні";

"Картинки вогонь, а чому мужик сутулий?" - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше український артист, продюсер і композитор Андрій Данилко прокоментував те, що відбувається на конкурсі Євробачення, а також скандал навколо MARUV.

До речі, MARUV несподівано стала блондинкою і душевно заспівала під гітару.