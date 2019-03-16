Східні пристрасті: MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю

Співачка позувала разом з турецьким чоловіком-красенем
Епатажна співачка MARUV, яка відмовилася представляти Україну на Євробаченні 2019 в Тель-Авіві, поділилася з шанувальниками дуже гарячими кадрами. Артистка, яка раніше назвала свої правила успіху, знялася в гарячій фотосесії для турецького видання популярного глянцевого журналу Hello. Знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
При цьому на фото вона позувала не одна, а з відомим турецьким діджеєм і продюсером Фаруком Сабанчі.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Анна Корсун (справжнє ім'я співачки) приміряла кілька яскравих образів - від шкіряної міні-сукні на бретельках з об'ємними білими рукавами до довгого прозорого мереживного наряду і чорного плаття з пікантним розрізом на стегні.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Судячи з видів на задньому плані, фотосесія проходила в Стамбулі.
Фани MARUV з захопленням сприйняли нову зйомку виконавиці. Втім, багато відзначили, що її партнеру по зйомці бракує вогника в очах і виразі обличчя.
"Нереальна";
"Аня Ви космос!";
"О, спільний кліп все ж буде?)";
"Неймовірно красива і стильна .супер";
"Тобі дуже йдуть короткі волосся!";
"Ти красуня, а він як дерев'яний";
"Хлопчина трохи незграбний";
"Анютка бомбически прекрасна. Решта - тлін";
"Щось турків заморожений";
"Незвичайна. Не ординарна.Немає подібних. Шалена харизма)) Крута у всіх відносинах";
"Які гарні";
"Картинки вогонь, а чому мужик сутулий?" - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, раніше український артист, продюсер і композитор Андрій Данилко прокоментував те, що відбувається на конкурсі Євробачення, а також скандал навколо MARUV.
До речі, MARUV несподівано стала блондинкою і душевно заспівала під гітару.