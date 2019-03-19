ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Можна дивитися вічно: MARUV показала пікантні фото з виступу "для дорослих"

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 20:32
Можна дивитися вічно: MARUV показала пікантні фото з виступу "для дорослих"
Анна Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

Шанувальники засипали відверту виконавицю захопленими коментарями

Схоже, що співачка MARUV дійсно ніяк не жалкує про свою відмову від участі в Євробаченні 2019, яке відбудеться вже у травні цього року в Тель-Авіві. Анна Корсун довго "не горювала" і відправилася в обіцяні концерти в інших країнах. Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця показала дійсно гарячі фото з недавнього міні-виступу. Співачка разом зі своїм гьолз-бендом вирушила в Астану, де в одному з нічних клубів запалила на сцені свої провокаційні танці.

Анна Корсун лише зазначила у публікаціях клуб і лаконічно написала, що "це було чудово".

А от на сторінці клубу повідомляється, що MARUV була запрошена в честь дня народження нічного закладу.

"Вчора ми відсвяткували свій День Народження. Хочемо висловити велику подяку MARUV, що була з нами в цей вечерю Спасибі велике її команді!"

Далі йде ціла низка відвертих фото з виконавицею і її командою "крихіток", як іноді називає їх Марув.

Безумовно, шанувальники співачки не змогли просто так залишити без уваги її нові фото. Підписники буквально засипали акаунт MARUV захопленими коментарями.

MARUV в Астані

Відверта MARUV

MARUV

Відверта MARUV на сцені нічного клубу Астани (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • "А які наряди будуть влітку? Адже це навіть такі утеплений корсет і панчохи?"
  • "Від цих фото не відірвати погляд"
  • "Така маленька сцена для такого гарячого концерту"
  • "Афігенна! І голос шикарний, все було на вищому рівні"
  • "Це капець яка робота, дівчата на тренуваннях, напевно, постійно. Так танцювати, це не вийшов і сбацаі. Крута енергетика"
  • "Ну чому ти така красуня? Та ще й музика - просто вогонь"
  • "Як завжди, Богиня!"
  • "Нескінченні ноги! Красуня"
  • "Ви шикарна і сексуальна! Захоплююся"
  • "Ти бомба, дитинко"
  • "Найкраща королева"
  • "Занадто гаряче"
  • "Шикардос"

MARUV

Открвоенная MARUV

Можна дивитися вічно: MARUV показала пікантні фото з виступу &quot;для дорослих&quot;

Відверта MARUV на сцені нічного клубу Астани (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нагадаємо, раніше MARUV знялася в гарячій фотосесії для турецького глянцю.

До речі, MARUV несподівано стала блондинкою і душевно заспівала під гітару.

Кендалл Дженнер розбурхала шанувальників відвертим знімком в бікіні Досконалість: Пенелопа Крус блищить на обкладинках іспанського Vogue в Chanel і Versace
Новини України певецмодельMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся