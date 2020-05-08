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Шикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в "соковитому" літньому образі

Lite » Мода 08.05.2020 - 19:23
Шикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в "соковитому" літньому образі
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Зірка демонструє стильний образ

Єва Лонгорія продемонструвала новий стильний образ, що ідеально підійде для спекотних літніх вечірок. На фото, опублікованому в мікроблозі зірки, вона постала у помаранчевому сарафані в поздовжню смугу з високими розрізами з боків і на тонких бретельках. А завершують «соковитий» образ босоніжки на високій танкетці в тон вбранню. Воно відмінно підкреслило стрункі ноги Єви, її тонку талію і точені руки. Вдалим завершенням луку стала висока зачіска і великі сережки-кільця. «Час для вина всюди», – написала зірка.

Шикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образі

Єва обожнює яскраві образи (фото: instagram.com/evalongoria)

Шанувальники в першу чергу вирішили відзначити її красу. Також не обійшли стороною і творіння Лонгорії – колекцію взуття, яку актриса таким чином рекламує.

  • Ох, які босоніжки
  • Апельсиновий або персиковий сорбет сьогодні?
  • Вродлива, прекрасна, вау
  • Я в захваті від кольору
  • Помаранчевий – новий чорний
  • Шикарна
  • Обожнюю помаранчевий
  • Ці сексуальні ноги...
  • Люблю це взуття
  • Дивовижна!
  • Діва
  • Що за прекрасне плаття

Шикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образіШикарна: Єва Лонгорія підкорила ідеальною фігурою в &quot;соковитому&quot; літньому образі

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/evalongoria)

Нагадаємо, Єва часто демонструє стильні аутфіти, які доповнює взуттям з власної лінії. Її знаменита актриса випустила ще до початку карантину – в березні. Але судячи з активності шанувальників і їх позитивним відгуками про взуття знаменитості, вона має успіх навіть в період пандемії. Один з недавніх спокусливих луків Лонгорії в ультракороткому комбінезоні просто підірвав мережу. Єва доповнила наряд червоними босоніжками на значних шпильках. Образ підкреслив головна «зброю» 45-річної зірки – її точені ноги. Так що Єва зібрала масу похвал.

До речі, Лонгорія часто ділиться зі своїми шанувальниками відеоуроками, де демонструє свої спортивні навантаження. За словами шанувальників, ніщо так не надихає їх на роботу над собою, як досконале тіло улюблениці. Тим більше що вона була такою не завжди. Пару років тому, під час вагітності, вона набрала багато зайвих кілограмів. І те, що Лонгорія зуміла віртуозно їх позбутися – найкраща мотивація для багатомільйонної армії її фанатів.

Теги Новини України Єва Лонгоріяактриса
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