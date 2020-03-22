День матері: Кейт Міддлтон показала рідкісне фото мами і листівку ручної роботи від сина

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Кейт Міддлтон і принц Вільям показали унікальні фото з сімейного архіву

В цю неділю, 22 березня герцог і герцогиня Кембриджські порадували своїх шанувальників кількома ексклюзивними і раніше небаченими сімейними фотографіями. Спеціально на честь Дня матері Кейт Міддлтон і принц Вільям показали серію унікальних фото, які були опубліковані на їх офіційному загальному Instagram-акаунті.

Серед фото був прекрасний кадр принца Вільяма і Кетрін з двома старшими дітьми — принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. На фото, яке було зроблено в графстві Норфолк, ми бачимо Шарлотту на спині Кейт, а Джорджа на спині свого батька Вільяма. Схоже, зробили фотографію в той же час, що і сімейне різдвяну листівку 2018-го року, коли Луї, молодший син пари, був ще зовсім крихіткою.

Сім'я також виклала дитячу фотографію принца Вільяма і Гаррі з принцесою Діаною.

На наступній фотографії можна побачити, як Керол Міддлтон тримає на руках свою дочку — новонароджену Кейт Міддлтон.

На фінальній фотографії зображена листівка ручної роботи до Дня Матері, яку подарував Кетрін її старший син Джордж.

Звернувшись до своєї нації в ці важкі часи, пара так підписала свій пост: «Для всіх матерів молодих і літніх, та сімей які проводять сьогоднішній день разом або нарізно – ми не забуваємо про вас в цей важкий час. Щасливого Дня Матері», - завершується піст смайликом із зображенням квітки.

Користувачам дуже сподобався цей зворушливий пост і багато вирішили прокоментувати його. Один написав: «Ви змусили мене посміхнуться, але так само, ці фото зворушили моє серце. Бажаю любові всім матерям в цей прекрасний день!», другий користувач додав: «фотографії просто казкові, велике спасибі за те, що поділилися ними з нами». Цей пост дуже надихнув багато сімей у всьому світі, які не можуть бачити своїх мам в День матері із-за загрози коронавіруса.

Фолловери похвалили Вільяма і Кейт, після того, як стало відомо, що в цю п'ятницю королівська пара відвідала центр цілодобової підтримки у Великобританії, щоб розповісти громадськості про його життєво важливій роботі по боротьбі зі спалахом коронавіруса.

Вільям назвав службу охорони здоров'я «найкращою в нашій країні і суспільстві», а також подякував персонал від імені королівської сім'ї. Він закликав громадськість залишатися вдома, якщо у їх членів родини спостерігаються симптоми респіраторних захворювань, а також уникати необов'язкових соціальних контактів, щоб запобігти поширення вірусу.

Під час свого візиту Вільям і Кейт слідували рекомендаціям з охорони здоров'я, докладаючи свідомих зусиль, щоб дистанціюватися від людей. Пара уникала рукостискань і кілька разів зупинялася, щоб використовувати дезінфікуючий засіб для рук.

Навіть коли керівник служби Кортні Кемпбелл лише на мить забув про правила карантину і простягнув руку, щоб привітати герцога, той засміявся і нагадав: «Не можна тиснути руки!». Але відразу додав: «Ми можемо сфотографуватися разом, за умови, що будемо дотримуватися рекомендованої дистанції один від одного».

Фото в матеріалі: instagram.com/kensingtonroyal