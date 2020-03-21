ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кейт Міддлтон вийшла у світ з важливою місією в елегантному костюмі від демократичного бренду

Lite » Стиль життя 21.03.2020 - 12:06
Кейт Міддлтон вийшла у світ з важливою місією в елегантному костюмі від демократичного бренду
Кейт Міддлтон і принц Вільям в Дубліні (фото: Тwitter.com/kensingtonroyal)

Герцоги Кембриджські відвідали станцію видкої допомоги в Лондоні

Кейт Міддлтон і принц Вільям, незважаючи на коронавірус, сумлінно виконують свої королівські повноваження. Дітей герцоги Кембриджські вважали за краще максимально убезпечити і перевели на дистанційні навчання, але самі від робочих візитів не відмовилися. Так, монарша пара відвідала відділення швидкої допомоги в Лондоні, Кройдон, щоб особисто подякувати працівникам за їх самовіддануроботу в розпал епідемії. Для виходу в світ стильна Кетрін вибрала лілово-рожевий брючний костюм.

Герцогиня Кембриджська віддала перевагу двобортному блейзеру від Marks & Spencer, вартістю близько 175 доларів і вузьким брюкам зі стрілками (105 доларів), повідомляє Радеѕіх. Кетрін довершила діловий образ сірими човниками від Hugo Boss. До речі, зовиця Кейт Мідллтон, Меган Марк – також велика шанувальниця бренду Marks & Spencer, вона навіть включила сукню британської марки в свою благодійну колекцію для Smart Works в минулому році.

Кейт Міддлтон і принц Вільям подякували персонал Національної служби охорони здоров'я за зразкову цілодобову роботу на тлі спалаху коронавіруса у Великобританії.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на стандии швидкої допомоги в Кройдоні (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Також герцоги Кембриджські показали, як обробили руки дезинфікуючим засобом перед тим, як поспілкуватися з працівниками станції швидкої допомоги. Кетрін і принц Вільям ще раз нагадали про важливість дотримання профілактичних заходів у непростий для всього світу час: залишатися вдома при перших симптомах застуди, мінімізувати контакти з людьми і т. д.

Нагадаємо, що раніше брат Кейт Міддлтон, Джеймс, пішов на самоізоляцію у зв'язку з коронавірусом і показав, в якій "компанії" проводить час. Так, він розчулив милим фото з чотирма чарівними песиками породи англійський кокер спанієль.

"Довго не могли завести дитину": в родині Кейт Міддлтон чекають поповнення Кейт Міддлтон подарувала "друге життя" унікальній сукні Jenny Packham під час гала-вечері Place2Be
Новини України Кейт МіддлтонПринц Вільям
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся