Кейт Міддлтон і принц Вільям ігнорували Меган Маркл і принца Гаррі на службі в Лондоні: деталі заходу

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Протягом всієї служби сім'ї трималися холодно один до одного - особливо Кембриджські

9 березня відбулася воістину унікальна подія в історії королівської сім'ї Великобританії. Церковна служба на честь святкування Дня Співдружності націй стала останнім заходом, який Меган Маркл і принц Гаррі відвідали в статусі королівських осіб. З 1 квітня герцоги Сассекські офіційно стануть вільними від обов'язків високопоставленої монаршої сім'ї. Важливий захід зібрав під дахом Вестмінстерського абатства всю велику родину Єлизавети II. Кейт Міддлтон і принц Вільям, Меган Маркл і принц Гаррі привернули до себе особливу увагу журналістів.

Здається, що вже всі британські ЗМІ встигли в подробицях розписати першу зустріч герцогів Сассекських і Кембриджських після "Мегзіта". І ця зустріч ясно дала зрозуміти — "сокиру війни" Кетрін і Вільям закопувати не збираються. Коли Кейт Міддлтон і принц Вільям зайшли в Вестмінстерське абатство, там вже були Меган і Гаррі — пара зайняла свої місця в другому ряду. Побачивши родичів, герцоги Сассекські поспішили вітати їх. Меган і Гаррі чітко проговорили "привіт". При цьому Меган щиро посміхалася. А от Гаррі, побачивши старшого брата був напружений. А ось поява Кетрін його втішила. Зі свого боку герцоги Кембриджські вели себе вкрай недружелюбно і холодно. Принц Вільям тільки стримано кивнув. А Кейт Міддлтон взагалі проігнорувала привітання Меган.

Принц Едвард і його дружина Софі (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Журналістам також вдалося з'ясувати, що Меган і Гаррі не покликали на особливий прийом з нагоди початку церковної служби. На цій зустрічі зібралися всі старші члени королівської сім'ї. Саме через цей захід принц Чарльз, Камілла Паркер-Боулз і Єлизавета II прибули в церкву пізніше інших. Звичайно ж, запрошення на цю вечірку отримали Кейт Міддлтон і принц Вільям. Однак герцоги Кембриджські вирішили від нього відмовитися і прибули в Вестмінстерське абатство раніше всіх інших. Можливо, герцогиня Кетрін злякалася, як би між братами не виникло ще більшої напруги.

Під час усієї служби брати і їх дружини так і не поділилися один з одним ні словом, ні поглядом. Весь час Меган і Гаррі спілкувалися з принцом Едвардом (молодшим сином Єлизавети II) і його дружиною — Софі, графинею Уессекською. До речі, саме цій парі довелося відвідати деякі заходи замість Меган і Гаррі після їх зречення.

Зазначимо, що Членами Співдружності Націй є 54 країни з населенням понад 2 мільярдів чоловік. Щорічне святкування відзначається в країнах Співдружності в Африці, Азії, Карибському басейні та Америці, Тихоокеанському регіоні та Європі. Тема цього року — “Забезпечення спільного майбутнього". Серед головних цілей — захист природних ресурсів та розвиток торгівлі. На службі 9 березня були присутні понад 2000 чоловік, включаючи чиновників і сановників, послів, релігійних лідерів і понад 800 школярів та представників молодіжних організацій.

Виступ "One Drum" (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Під час служби було кілька сюрпризів. Наприклад, виступи співаків і народних ансамблів. Перед присутніми виступила африканська група під назвою "One Drum". Друг принца Гаррі, співак Крейг Девід виконав свій хіт "Unbelievable".

Принц Гаррі і Крейг Девід (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Вільям і Ентоні Джошуа (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Меган Маркл і Ентоні Джошуа (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Виступив на службі зі своєю промовою чемпіон світу з боксу у важкій вазі та олімпійський призер Ентоні Джошуа. Спортсмен сказав, що "пишається тим, що є дитиною Співдружності". Він попросив згадати, як "наші брати Співдружності стояли плечем до плеча в бою", і розповів про цінності "справедливості, відповідальності, терпимості і різноманіття, які нас пов'язують".

Перейдемо до вбрання, в яких з'являлися представниці високопоставлених членів Британської королівської сім'ї.

Королева Єлизавета (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Королева Єлизавета II віддала перевагу блакитному. Її Величність вибрала кашемірове пальто Stewart Parvin, прикрашене брошкою Jardine Star і сумочкою Launer. Вишуканий образ королеви доповнювала капелюшок у тон пальто прикрашений різнокольоровими пір'ям.

Камілла, герцогиня Корнуольська (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Камілла, герцогиня Корнуольська, дружина принца Чарльза постала перед камерами в темно-синьому пальті від Bruce Oldfield. Образ доповнює капелюх від Philip Treacy. А також чорна шкіряна сумочка і туфельки на низькому каблуці.

Всю увагу до себе прикували дві "героїні дня" — Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Першою на службу приїхали Меган і Гаррі.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: instagram.com/sussexroyal)

Герцогиня Сассекська Меган обрала розкішну силуетну сукню з кейпом від Emilia Wickstead. Сукня довжини міді ідеально підкреслила струнку після пологів фігуру Маркл. Вишуканий образ доповнював акуратний капелюшок у тон сукні від William Chambers, прикрашений вуаллю, зібраною в бант. З аксесуарів — сумочка Gabriela Hearst і нюдовые туфлі Aquazzura. У вухах поблискували діамантові сережки з флористичним мотивом.

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

А от Кейт Міддлтон знову вдалася до філософії свідомого споживання. Герцогиня Кембриджська вже давно підтримує еко-тренд, закликаючи користуватися речами не один раз, а декілька. Тому на службу дружина принца Вільяма прийшла в пальто від Catherine Walker, в якому вже з'являлася під час святкування Різдва у 2018 році. Червоне пальто з велюровим коміром і кишенями чудово підкреслює тонку талію герцогині. На ніжках — також вже добре знайомі замшеві туфельки Gianvito Rossi в тон пальто. Червоний фетровий капелюшок з квітами від Sally-Ann Provan (£460) гармонійно доповнював образ. З аксесуарів — клатч Prada, рукавички і сережки з рубінами і діамантами.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон подарувала "друге життя" унікальній сукні Jenny Packham під час гала-вечері Place2Be.