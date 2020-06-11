Робить щасливою щохвилини: Потап розсекретив сімейні традиції з Каменських

Потап і Настя Каменських 23 червня відсвяткували ситцеве весілля, пара вже рік офіційно чоловік та дружина. Репер не приховує, що разом з коханою він набагато довше і зізнається, що палкі почуття спалахнули не відразу, але усвідомивши, що перед ним його жінка, він вирішив не відпускати Настю! Продюсер завжди знаходить найніжніші слова, говорячи про дружину, і зізнається, що вона змінила його життя і робить її краще кожен день.

Потап дав інтерв'ю виданню "Фокус" і розповів, як змінилося його життя зі співачкою на карантині, а також які сімейні традиції у них існують.

"Я зрозумів, що поруч зі мною знаходиться людина, з якою мені добре, який робить мене щасливою кожну хвилину. Сімейні традиції у нас прості: живемо за містом, до нас приїжджають друзі і родичі. Під час карантину, звичайно, скоротили кількість відвідувань. Але зазвичай це посиденьки біля каміна з келихом вина, українськими піснями та обміном новинами", - розповів про сімейний відпочинок продюсер.

Настя Каменських і Потап не приховують ніжні почуття (фото: instagram.com/kamenskux)

Також Потап згадав про улюблені місцях відпочинку пари за кордоном. "Раніше любили їздити до Америки і Мексики. Нам подобається місто Тулум на півострові Юкатан. В цьому році подорожі замінив рідний Київ, зараз проводимо свої найщасливіші дні вдома, можемо нарешті приділити увагу собі, записувати і знімати все те, на що не вистачало часу в жорсткому графіку", - поділився він.

Нагадаємо, що Настя Каменських потонула в ніжних обіймах Потапа і розповіла, у чому сила їх пари.