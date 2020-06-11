Делает счастливой ежеминутно: Потап рассекретил семейные традиции с Каменских

Потап и Настя Каменских 23 июня отпраздновали ситцевую свадьбу, пара уже год официально муж и жена. Рэпер не скрывает. Что вместе с любимой он гораздо дольше и признается, что пылкие чувства вспыхнули не сразу, но осознав, что перед ним его женщина, он решил не отпускать Настю! Продюсер всегда находит нежные слова, говоря о жене, и признается, что она изменила его жизнь и делает ее лучше каждый день.

Потап дал интервью изданию "Фокус" и рассказал, как изменилась его жизнь с певицей на карантине, а также какие семейные традиции у них существуют.

"Я понял, что рядом со мной находится человек, с которым мне хорошо, который делает меня счастливым каждую минуту. Семейные традиции у нас простые: живем за городом, к нам приезжают друзья и родственники. Во время карантина, конечно, сократили количество посещений. Но обычно это посиделки возле камина с бокальчиком вина, украинскими песнями и обменом новостями", - рассказал о семейном времяпровождении продюсер.

Настя Каменских и Потап не скрывают нежные чувства (фото: instagram.com/kamenskux)

Также Потап вспомнил о любимых местах отдыха пары за границей. "Раньше любили ездить в Америку и Мексику. Нам нравится город Тулум на полуострове Юкатан. В этом году путешествия заменил родной Киев, сейчас проводим свои самые счастливые дни дома, можем наконец уделить внимание себе, записывать и снимать все то, на что не хватало времени в жестком графике", - поделился рэпер.

Напомним, что Настя Каменских утонула в нежных объятиях Потапа и рассказала, в чем сила их пары.