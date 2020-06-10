Наша сила — в коханні: Настя Каменських зачарувала ніжним фото в обіймах Потапа

Співачка викликала захоплення в мережі чуттєвим знімком з коханим чоловіком
Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу Настя Каменських і Потап регулярно діляться з шанувальниками моментами свого повсякденного життя - наприклад, нещодавно подружжя показали свій недільний обід і викликали суперечки в мережі через вміст тарілок. А свіжий кадр в Instagram співачки вийшов більш романтичний і ніжний.
На знімку 33-річна Настя та 39-річний Олексій відображені в обіймах один одного на тлі буйної зелені. Артистка одягнена в білу сорочку, верхні гудзики якої грайливо розстебнуті, і світлі джинси. Її пишні кучері розпущені, на обличчі легкий нюдовий макіяж, а очі мрійливо закриті. Потап же позував у білій сорочці і синій кепці.
Швидше за все, знімок був зроблений під час одної з відпусток пари.
Настя Каменських і Потап зворушили ніжністю на чуттєвому фото (фото: instagram.com/kamenskux)
"Наша сила — в коханні", — зворушливо написала зірка у підпису.
Менш ніж за добу фото набрало понад 200 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів від шанувальників цієї яскравої пари.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, раніше Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Марина Настевіч