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Наша сила — в коханні: Настя Каменських зачарувала ніжним фото в обіймах Потапа

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.06.2020 - 12:31
Наша сила — в коханні: Настя Каменських зачарувала ніжним фото в обіймах Потапа
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка викликала захоплення в мережі чуттєвим знімком з коханим чоловіком

Одна з найкрасивіших пар українського шоу-бізнесу Настя Каменських і Потап регулярно діляться з шанувальниками моментами свого повсякденного життя - наприклад, нещодавно подружжя показали свій недільний обід і викликали суперечки в мережі через вміст тарілок. А свіжий кадр в Instagram співачки вийшов більш романтичний і ніжний.

На знімку 33-річна Настя та 39-річний Олексій відображені в обіймах один одного на тлі буйної зелені. Артистка одягнена в білу сорочку, верхні гудзики якої грайливо розстебнуті, і світлі джинси. Її пишні кучері розпущені, на обличчі легкий нюдовий макіяж, а очі мрійливо закриті. Потап же позував у білій сорочці і синій кепці.

Швидше за все, знімок був зроблений під час одної з відпусток пари.

Наша сила — в коханні: Настя Каменських зачарувала ніжним фото в обіймах Потапа

Настя Каменських і Потап зворушили ніжністю на чуттєвому фото (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наша сила — в коханні", — зворушливо написала зірка у підпису.

Менш ніж за добу фото набрало понад 200 тисяч лайків і сотні захоплених коментарів від шанувальників цієї яскравої пари.

  • Так няшно
  • Як завжди прекрасні
  • Так романтично
  • АААААААА ЯКІ ВИ КЛАСНІ!!!!
  • Прекрасна пара!!
  • - Гарна пара, ми вас любимо
  • Це правда!
  • Хороший кадр
  • Кожен раз, дивлячись на такі ваші фото, здається, що торкаючись один одного ви душами зливається в однієї людини! БУДЬТЕ ЩАСЛИВІ!
  • Анастасія, Ви неймовірно красива дівчина!супер!
  • Неможливо на Вас дивитися без усмішкипрекрасні
  • Дуже ніжно і зворушливо
  • Нереальні
  • аааа які ви класні!!!любила вас протягом 10 років, а зара люблю ще більше!!! ви дуже гарна пара!!!)))

Наша сила — в коханні: Настя Каменських зачарувала ніжним фото в обіймах Потапа

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Потап і Каменських викликали ажіотаж своїм недільним обідом і дачними буднями.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України Настя КаменськихПотап
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