"Навіть не підозрювала": Ганна Різатдінова зробила несподіване зізнання про Танці з зірками 2019

Ганна Різатдінова після півфіналу проекту Танці з зірками 2019 не приховувала свого щастя стати суперфіналісткою проекту. Тепер гімнастка разом зі своїм партнером Олександром Прохоровим буде боротися за перемогу в шоу. Під час репетицій останнього і вирішального тижня спортсменка вирішила згадати свій довгий і непростий шлях на проекті і поділитися думками і переживаннями з шанувальниками.

Так, на сторінці в Instagram вона опублікувала кілька відео бекстейджу і робочих зйомок своїх виступів з закадровими коментарями режисера.

"Останній тиждень ... Саме час пригадати весь шлях, довжиною в 13 тижнів. Тоді я навіть і не підозрювала, яке мене чекає подорож! Все було не знайоме, а зараз рідне. Я дуже хотіла в фінал, але розуміла, що це не просто змагання, а шоу, і все залежить не тільки від мене... Я вдячна вам, дорогі глядачі, вболівальники, всім хто підтримує нашу пару і тим, кому не подобається наш дует, ви всі наші мотиватори. Ви заряджаєте нас і змушуєте рухатися вперед", - залишила щире послання гімнастка.

Відео: Ганна Різатдінова та Олександр Прохоров ( instagram.com/anna_rizatdinova)

Також Ганна та Олександр відповіли на бліц-запитання про проект і поділилися своїми емоціями від шоу. Вони також згадали етапи підготовки спільного танцю з одним із суддів – Владом Ямою. У півфіналі їх оригінальний номер зірвав бурхливі овації публіки.

"Він був з нами на тренуваннях цілими днями і давав безцінні поради, як по настрою, таки технічні. І він став мотиватором і натхненником як раз на передостанньому тижні шоу", - з теплотою відгукувалася гімнастка про зіркового тренера.

Відео: instagram.com/tanci1plus1

"Ми живемо цим проектом з ранку до ночі. Ми живемо, ми обожнюємо те, що ми робимо", - зізнавалися Ганна та Олександр.

Найголовнішими спарниками вони вважають самі себе. "Ми все робили правильно, раз саме зараз знаходимося у півфіналі", - переконана танцювальна пара.

"У мене три моменти, які перевернули моє життя: це Олімпійські ігри, народження дитини і Танці з зірками", - перерахувала ключові переломні події Ганна.

Відео: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, що Ганна Різатдінова зворушила душевним привітанням сина-іменинника.