Талановитий у всьому: оголений Яма викликав фурор на Танцях із зірками (відео)

Влад Яма на Танцях з зірками роздягнувся для номера (Фото: колаж РБК-Україна)

Влад Яма в півфіналі підтримав пару Анни Різатдінової та Олександра Прохорова

Влад Яма на півфіналі шоу Танці з зірками 2019 залишив суддівське ложі для підтримки пари Анни Різатдіноврї та Олександра Прохорова на паркеті. Так, за правилами ефіру 17 листопада учасники продемонстрували три номери: один танець з класичної бальної програми, потім разом з одним із суддів проекту, а також "Танець за життя".

Олімпійська призерка Різатдінова разом зі своїм партнером Прохоровим і Владом Ямою показали танго під пісню Bob Sinclar - Kiss My Eyes.

Король бального танцю перевтілився на портьє, потім приміряв на себе роль офіціанта, з'явився в образі покоївки, і наприкінці здивував глядачів своєю появою в оголеному вигляді.

Номер викликав у залі шквал овацій, а колеги Ями - судді проекту Григорій Чапкіс, Франциско Гомес і Катерина Кухар прийшли в захват від такого спектаклю.

"Приголомшливий спектакль! Якщо талановита людина, то вона талановита у всьому... Влада Яму я ніколи не пробачу - вже 13 років не можу пробачити, що він красивіший за мене", - пожартував Чапкіс.

Танці з зірками 2019 - Влад Яма роздягнувся для номера з Анною Різатдіновою та Олександром Прохоровим (Фото: скріншот)

Кухар зазначила, що Різатдіновій вдалося зробити те, про що мріяла Наталя Могилевська всі 13 років - роздягнути Влада Яму.

"Влад, а за вашими перевтіленнями і танцями я готова спостерігати вічно", - додала прима-балерина.

Гомес зізнався, що Яма може по праву називатися старшим суддею і високо оцінив хореографію, яку він поставив для конкурсантів: "Владе, ви повели цей корабель і можете повести куди завгодно".

Усі судді дали парі Різатдінова-Прохоров найвищі оцінки: по 10 балів.

Нагадаємо, що за підсумками півфіналу паркет покинула пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова, які набрали найменшу підтримку глядачів.

Відео: Танці з зірками 2019 - Влад Яма на шоу виступив з Анною Різатдіновою та Олександром Прохоровим