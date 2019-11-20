"Даже не подозревала": Анна Ризатдинова сделала внезапное признание о Танцах со звездами 2019

Анна Ризатдинова после полуфинала проекта Танцы со звездами 2019 не скрывала своего счастья стать суперфиналисткой проекта. Теперь гимнастка вместе со своим партнером Александром Прохоровым поборется за победу в шоу. Во время репетиций последней и решающей недели спортсменка решила вспомнить свой долгий и непростой путь на проекте и поделиться мыслями и переживаниями с поклонниками.

Так, на странице в Instagram она опубликовала несколько видео бэкстейджей и рабочих съемок своих выступлений с закадровыми комментариями режиссера.

"Последняя неделя ... Самое время вспомнить весь путь, длиною в 13 недель. Тогда я даже и не подозревала, какое путешествие меня ждет! Все было не знакомое, а сейчас родное. Я очень хотела в финал, но понимала, что это не просто соревнования, а шоу, и все зависит не только от меня... Я благодарна вам дорогие зрители, болельщики, всем кто поддерживает нашу пару и тем, кому не нравится наш дует, вы все наши мотиваторы. Вы заряжаете нас и заставляете двигаться вперед", - оставила искреннее послание гимнастка.

Видео: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров ( instagram.com/anna_rizatdinova)

Также Анна и Александр ответили на блиц-вопросы о проекте и поделились своими эмоциями от проекта. Они также вспомнили этапы подготовки совместного танца с одним из судей – Владом Ямой. В полуфинале их оригинальный номер сорвал бурные овации публики.

"Он присутствовал с нами на тренировках целыми днями и давал бесценные советы, как по настрою, таки технические. И он стал мотиватором и вдохновителем как раз на предпоследней неделе шоу", - с теплотой отзывалась гимнастка о звездном тренере.

Видео: instagram.com/tanci1plus1

"Мы живем этим проектом с утра до ночи. Мы живем, мы обожаем то, что мы делаем", - признавались Анна и Александр.

Самыми главными спарниками они считают сами себя. "Мы все делали правильно, раз сейчас находимся в полуфинале", - убеждена танцевальная пара.

"У меня три момента, которые перевернули мою жизни: это Олимпийские игры, рождение ребенка и Танцы со звездами", - перечислила ключевые переломные события Анна.

Видео: instagram.com/tanci1plus1

Напомним, что Анна Ризатдинова растрогала душевным поздравлением сына-именинника.