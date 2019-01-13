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"Дай Мурату шанс": Ані Лорак заінтригувала мережа "сумним" фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2019 - 13:50
"Дай Мурату шанс": Ані Лорак заінтригувала мережа "сумним" фото
Ілюстративне фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистка показала фото з відпочинку

Відома українська співачка і шоувумен Ані Лорак показала підписникам "сумне" фото із закордонного відпочинку. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Так, на опублікованому фото видно саму співачку, яка позує на тлі красивого авто в елегантному вбранні. При цьому очі Лорак опустила "в підлогу", намагаючись при цьому посміхатися.

&quot;Дай Мурату шанс&quot;: Ані Лорак заінтригувала мережа &quot;сумним&quot; фото

Фото: Ані Лорак на відпочинку (instagram.com/anilorak)

"Все буде так, як повинно бути", - йдеться у підписі до світлини.

Звернемо увагу, що шанувальники співачки зізналися, що для щастя Лорак може не вистачати коханого чоловіка Мурата Налчаджиоглу.

"А де Мурат?", "Ви з Муратом одне ціле – будьте щасливі", "Дай Мурату шанс, Кароліна", "Може вона дала час Мурату для примирення, не знаю", "А Мурат жива людина, зрозуміти його теж потрібно", - пишуть вони.

&quot;Дай Мурату шанс&quot;: Ані Лорак заінтригувала мережа &quot;сумним&quot; фото

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що зараз Ані Лорак відпочиває в Маямі. Вона вирішила влаштувати безтурботну відпустку в компанії дочки і друзів.

До речі, в Майамі прилетів і невірний чоловік артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу. Він активно розміщує знімки з дочкою в Instagram. Пара продовжує інтригувати шанувальників, не показуючи спільних кадрів і цим лише породжує чутки про своє возз'єднання.

Відео: РБК-Україна

Ані Лорак в одній білизні привітала відомого режисера Всі в зборі: Ані Лорак та її чоловік показали фото з дочкою в Майамі
Новини України Ані Лорак
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