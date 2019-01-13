"Дай Мурату шанс": Ани Лорак заинтриговала сеть "грустным" фото

Иллюстративное фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Артистка показала фото с отдыха

Известная украинская певица и шоувумен Ани Лорак показала подписчикам "грустное" фото с заграничного отдыха. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Так, на опубликованном фото видно саму певицу, которая позирует на фоне красивого авто в элегантном наряде. При этом глаза Лорак опустила "в пол", пытаясь при этом как-то улыбаться.

Фото: Ани Лорак на отдыхе (instagram.com/anilorak)

"Все будет так, как должно быть", - говорится в подписи к снимку.

Обратим внимание, что поклонники певицы признались, что для счастья Лорак может не хватать любимого мужчины – Мурата Налчаджиоглу.

"А где Мурат?", "Вы с Муратом одно целое – будьте счастливы", "Дай Мурату шанс, Каролина", "Может она дала время Мурату для примирения, не знаю", "А Мурат живой человек, его понять тоже нужно", - пишут они.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Напомним, что сейчас Ани Лорак отдыхает в Майами. Она решила устроить беззаботный отпуск в компании дочери и друзей.

К слову, в Майами прилетел и неверный супруг артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу. Он активно размещает снимки с дочерью в Instagram. Пара продолжает интриговать поклонников, не показывая совместных кадров и этим лишь порождая слухи о своем воссоединении.

Видео: РБК-Украина