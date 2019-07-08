ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Давайте пограємо": донька Олі Полякової зачарувала чуттєвими фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.07.2019 - 15:56
"Давайте пограємо": донька Олі Полякової зачарувала чуттєвими фото
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Модельний фотосет вражає професійними навичками юної блогерши

 Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша нещодавно відправилася вивчати ремесло моделі під заступництвом Алли Костромічевою в модельний табір на узбережжя Іонічного моря. Дівчина з користю проводить час у Греції, де насолоджується відпочинком на морі, а заодно навчається в школі. Маша вивчає, як правильно харчуватися і тримати себе у формі, дефілювати по подіуму і позувати фотографам. Навички в останньому мистецтві Маша і продемонструвала своїй багатотисячній армії підписників.

&quot;Давайте пограємо&quot;: донька Олі Полякової зачарувала чуттєвими фото

Фото: Чуттєвий фотосет юної Маші Полякової (instagram.com/mashapolyakova)

 Юна красуня поділилася ефектними професійними знімками на тлі заходу на своїй сторінці в Instagram. На чуттєвих кадрах не впізнати Машу, вона постала в образі морської німфи.

&quot;Давайте пограємо&quot;: донька Олі Полякової зачарувала чуттєвими фото

Фото: Дівчина позувала в променях сонця (instagram.com/mashapolyakova)

 В підписі під фото господиня блогу запропонувала зіграти в гру і визначити, які вислови з перерахованих є брехнею. Дівчина впевнена, що найуважніші шанувальники, що стежать за її життям легко знайдуть фейкові факти з її життя.

"В минулий раз ми грали в гру, де я написала 10 фактів про мене і два з них не правда, давайте пограємо в неї, приз - бокс з солодощами, погнали:
1. Я перейшла в дев'ятий клас
2. Кожне літо я літаю в англомовні країни одна
3. Я розлучилася з хлопцем
4. Я цьому році я їду в Американську школу
5. Я займаюся фігурним катанням
6. Я навчаюся в ліцеї
7. У мене було 3 хлопця
8. Мій улюблений жанр фільмів — романтика
9. Я кинула pole dance
10. Я ненавиджу петрушку", - написала вона під фото.

Нагадаємо, дочка Полякова показала ефектні фото з табору моделей в компанії однокласниць. Дівчата ефектно позували на пляжі.

Нагадаємо, дочка Полякової Маша в купальнику спантеличила загадковою заявою.

Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.

"Круто виходить": дочка Олі Полякової вразила виконанням техніки наолі для стрункої талії (відео) "Немає конкурентів": Оля Полякова в латексному вбранні звела з розуму розкішними формами
Новини України Оля ПоляковамодельМаша Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся