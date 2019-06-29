"Дивись, що ти втратив!" Дочка Полякової в купальнику спантеличила заявою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша елегантно позувала на березі моря

Старша дочка Олі Полякової, 14-річна Маша, вирішила провести літо продуктивно і насичено. Дівчинка поїхала в Грецію, але не на відпочинок, а в модельний табір, де посилено займається і буквально відточує свою фігуру до досконалості. Вона охоче ділиться знімками в купальнику, а також демонструє результати роботи над собою. Правда, свіже фото в Instagram дочки "суперблондинки" дещо спантеличило мережу. Маша залишила підпис, що наштовхнув на висновок – юна красуня розійшлась з хлопцем.

Дівчина зображена на фоні морських пейзажів в жовтому ліфі від купальника. Її довге розкішне волосся розпущене по плечах, вона витончено тримає руки, прийнявши модельну позу перед камерою.

"Дивись, що ти втратив, любий!" - залишила вона красномовний підпис англійською, але не вказала, кому адресоване послання.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Зовнішній вигляд Маші привів її підписників в захват, вони вирішили підбадьорити дівчину і обдарувати її компліментами.

"Дуже красива", "Як завжди, красуня, Машуня!", "Ну, Маша, ти красуня", "Дуже, дуже красива!", "Ти супер, Машенька! Відмінний Купальник!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Судячи з усього, підпис до світлини Маші був адресований її екс-бойфренда Максиму, з яким юна красуня почала зустрічатися під час відпочинку в Єгипті з родиною ще в травні. Хлопець виявився колишнім однокласником доньки зірки.

Фото: Маша Полякова та Максим під час оттдыха в Єгипті (instagram.com/mashapolyakova)

Так, приблизно в той же час, коли дівчинка опублікувала своє послання, на сторінці Максима в Instagram з'явився знімок в обіймах з новою супутницею і романтичний підпис до нього: "Щастя завжди в твоїх руках, але іноді ти його не помічаєш". До речі, підписсники хлопця в коментарях закидали його питаннями про Машу, які він вважав за краще проігнорувати.

Екс-бойфренд Маші Полякової з новою дівчиною (instagram.com/maksyk2005)

Схоже, Маша дійсно гостро відреагувала на зміни в особистому житті колишнього, і вирішила довести йому, що він помилився.

Раніше дочка Олі Полякової підкорила майстерністю дефіле на підборах.

Нагадаємо, що дочка Олі Полякової показала спортивну фігуру в Греції.