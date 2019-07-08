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"Давайте поиграем": дочка Оли Поляковой очаровала чувственными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.07.2019 - 15:56
"Давайте поиграем": дочка Оли Поляковой очаровала чувственными фото
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Модельный фотосет поражает профессиональными навыками юной блогерши

 Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша недавно отправилась изучать ремесло модели под покровительством Аллы Костромичевой в модельный лагерь на побережье Ионического моря. Девушка с пользой проводит время в Греции, где наслаждается отдыхом на море, а заодно учится в школе. Маша изучают, как правильно питаться и держать себя в форме, дефилировать по подиуму и позировать фотографам. Навыки в последнем искусстве Маша и продемонстрировала своей многотысячной армии подписчиков.

&quot;Давайте поиграем&quot;: дочка Оли Поляковой очаровала чувственными фото

Фото: Чувственный фотосет юной Маши Поляковой (instagram.com/mashapolyakova)

 Юная красотка поделилась эффектными профессиональными снимками на фоне заката на своей страничке в Instagram. На чувственных кадрах не узнать Машу, она предстала в образе морской нимфы.

&quot;Давайте поиграем&quot;: дочка Оли Поляковой очаровала чувственными фото

Фото: Девушка позировала в лучах солнца (instagram.com/mashapolyakova)

 В подписи под фото хозяйка блога предложила сыграть в игру и определить, какие высказывания из перечисленных являются ложью. Девушка уверена, что самые внимательные поклонники, что следят за ее жизнью без труда отыщут фейковые факты из ее жизни.

"В прошлый раз мы играли в игру где я написала 10 фактов обо мне и два из них не правда, давайте поиграем в неё, приз - бокс со сладостями, погнали:
1. Я перешла в девятый класс 
2. Каждое лето я летаю в англоязычные страны одна 
3. Я рассталась с парнем 
4. Я этом году я еду в Американскую школу
5. Я занимаюсь фигурным катанием 
6. Я учусь в лицее 
7. У меня было 3 парня 
8. Мой любимый жанр фильмов — романтика 
9. Я бросила pole dance
10. Я ненавижу петрушку", - написала она под фото.

Напомним ранее, дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей в компании соучениц. Девушки эффектно позировали на пляже.

Напомним, дочь Поляковой Маша в купальнике озадачила загадочным заявлением.

Ранее дочь Оли Поляковой покорила мастерством дефиле на каблуках.

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Новости Украины Оля ПоляковамодельМаша Полякова
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