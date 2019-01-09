ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.01.2019 - 17:51
Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка відпочиває на райському острові Балі

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка раніше заінтригувала прихильників несподіваним визнанням, відправилася у відпустку на казковий острів Балі і радує шанувальників барвистими знімками. Так, на своїй сторінці в Instagram українська зірка опублікувала серію відвертих фото в купальнику.

На фото Даша позує у вуличному душі в жовтому бікіні, демонструючи свої спокусливі форми у всій красі.

Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також вона виклала пікантний кадр, зроблений зверху, при цьому артистка лежить на рушнику спиною до камери.

Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Рятувальне коло, думаю, всі розуміють навіщо... Хто не розуміє, просто висмикніть шнур, видавіть скло..." - підписала публікацію Астаф'єва.

Вона також показала "спекотне" фото в басейні.

Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від таких фотографій артистки і засипали її компліментами в коментарях.

"Нереальна", "Дуже річна фотка! Так тепло стає!))) з Новим роком, Даша!)", "Даша прекрасна своєю настоящестью", "Шикарна", "Ідеальна жінка", "Багато людей рятувальним колом називають жирок на боках. Але у вас такого немає", "Дашааа! Богиня краси", "Я захоплена вами як жінкою! В моєму розумінні жінка "в самому соку" повинна бути саме такий!" - пишуть підписники зірки.

Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікініДаша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - співачка постала дуже жіночною.

Ми також писали про те, що Злата Огнєвич показала фігуру в бікіні і поділилася особливостями відпочинку в Таїланді.

Цікаві факти про Даші Астаф'євої (відео: РБК-Україна)

Злата Огнєвич в бікіні поділилася особливостями відпочинку в Таїланді Мінус 22 кілограми: Мерайя Кері приголомшила фігурою в бікіні
Новини України певецБалиДаша Астаф'євафигура
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся