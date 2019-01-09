Даша Астаф'єва похвалилася спокусливими формами в бікіні

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка відпочиває на райському острові Балі

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка раніше заінтригувала прихильників несподіваним визнанням, відправилася у відпустку на казковий острів Балі і радує шанувальників барвистими знімками. Так, на своїй сторінці в Instagram українська зірка опублікувала серію відвертих фото в купальнику.

На фото Даша позує у вуличному душі в жовтому бікіні, демонструючи свої спокусливі форми у всій красі.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Також вона виклала пікантний кадр, зроблений зверху, при цьому артистка лежить на рушнику спиною до камери.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Рятувальне коло, думаю, всі розуміють навіщо... Хто не розуміє, просто висмикніть шнур, видавіть скло..." - підписала публікацію Астаф'єва.

Вона також показала "спекотне" фото в басейні.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від таких фотографій артистки і засипали її компліментами в коментарях.

"Нереальна", "Дуже річна фотка! Так тепло стає!))) з Новим роком, Даша!)", "Даша прекрасна своєю настоящестью", "Шикарна", "Ідеальна жінка", "Багато людей рятувальним колом називають жирок на боках. Але у вас такого немає", "Дашааа! Богиня краси", "Я захоплена вами як жінкою! В моєму розумінні жінка "в самому соку" повинна бути саме такий!" - пишуть підписники зірки.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як повідомлялося раніше, Даша Астаф'єва порадувала шанувальників кадрами з нової фотосесії. Перед об'єктивом Соні Плакидюк - відомого українського фотографа - співачка постала дуже жіночною.

Ми також писали про те, що Злата Огнєвич показала фігуру в бікіні і поділилася особливостями відпочинку в Таїланді.

Цікаві факти про Даші Астаф'євої (відео: РБК-Україна)