Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в бикини

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица отдыхает на райском острове Бали

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая ранее заинтриговала поклонников неожиданным признанием, отправилась в отпуск на сказочный остров Бали и радует поклонников красочными снимками. Так, на своей странице в Instagram украинская звезда опубликовала серию откровенных фото в купальнике.

На фото Даша позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Также она выложила пикантный кадр, сделанный сверху, при этом артистка лежит на полотенце спиной к камере.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Круг спасательный, полагаю, все понимают зачем... Кто не понимает, просто выдерните шнур, выдавите стекло..." - подписала публикацию Астафьева.

Она также показала "жаркое" фото в бассейне.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от таких фотографий артистки и засыпали ее комплиментами в комментариях.

"Нереальная", "Очень летняя фотка! Так тепло становится!))) с Новым годом, Даша!)", "Даша прекрасна своей настоящестью", "Шикарная", "Идеальная женщина", "Многие люди спасательным кругом называют жирок на боках. Но у вас такого нет", "Дашааа! Богиня красоты", "Я восхищена вами как женщиной! В моем понимании женщина "в самом соку" должна быть именно такой!!!" - пишут подписчики звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. Перед объективом Сони Плакидюк - известного украинского фотографа - певица предстала очень женственной.

Мы также писали о том, что Злата Огневич показала фигуру в бикини и поделилась особенностями отдыха в Таиланде.

Интересные факты о Даше Астафьевой (видео: РБК-Украина)