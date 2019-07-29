"Дарницький пацан": Потап показав стильного сина-спортсмена

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Андрій позував з баскетбольним м'ячем в руках

Потап обожнює проводити активне дозвілля з сином Андрієм. У тата і хлопчика є спільне захоплення – баскетбол. Артист часто публікує в сторіз відео, на яких син або він сам закидає м'яч в кільце, а також завжди хвалить 10-річного спортсмена за його успіхи на майданчику.

На новому фото в Instagram репер показав фото Андрія в стильній кепці з м'ячем під пахвою. Хлопчик одягнений в футболку, джинсові шорти до коліна і зручні кеди. На шиї і руках у хлопчика виднілися декоративні тату-написи. До речі, раніше Потап вже показував фото сина з малюнками на шкірі, кумедно підписавши знімок: "Тато працює репером".

В цей раз продюсер був ще лаконічнішим. "Андреас з кепці", - залишив він коментар під фото сина англійськими літерами.

Фото: син Потапа Андрій (instagram.com/realpotap)

Шанувальники Потапа оцінили кадр по достоїнству. Вони назвали Андрія стильним і крутим хлопцем, а також зазначили його зовнішню схожість з мамою і колишньою дружиною репера Іриною Горовою.

"Красунчик!", "Ух ти! Який хлопець", "На маму схожий", "Йому йде", "Дуже класний", "Крутий малий!", "Татухи справжні?", "Стильно", "Дарницький пацан", "Гарний хлопчик!", "Яка гарна дитина. Льоша, ще дівчинку вам треба!" - писали коментатори.

Скріншот коментарів

До речі, дружина Потапа, співачка Настя Каменських зараз знаходиться в Баку, куди приїхала виступити на фестивалі "Спека". Вона показала зухвалий сценічний образ в рожевій сукні з анімалістичним принтом і засвітилася в компанії свого колеги без обручки на пальці.

Також Настя Каменських показала яскраве фото з ефектною Надею Дорофєєвою. Співачка відправили в камеру повітряні поцілунки для шанувальників.

До слова, як стало відомо, Потап і Настя Каменських виявилися офіційно розписаними задовго до масштабного публічного весілля.