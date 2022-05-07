Дантес прокоментував чутки про свою екс-дружину Дорофєєву: "вона доросла дівчина"
Володимир Дантес прокоментував чутки про те, що його ексдружина Надія Дорофєєва розірвала стосунки через іншого чоловіка. Пара офіційна повідомила про своє розставання в середині березня.
Про це Дантес розповів у програмі "Сніданок 1+1".
Володимир Дантес і Надя Дорофєєва близько дружили з подружньою парою ресторатора Міші Кацуріна і його дружини-бізнесвумен Дашею. Пари разом подорожували й досить близько спілкувалися.
Кацуріни оголосили про своє розставання буквально на наступний же день після повідомлення Дантеса і Дорофєєвої про розлучення.
У пари двоє дітей-6-річна дочка і 7-місячний син. Як зазначив Кацурін, вони з Дашею розлучилися мирно і залишилися друзями, а також батьками.
Михайло і Даша Кацуріни
А ще через деякий час папараці нібито засікли Надю Дорофєєву з Михайлом Кацуріним в Барселоні.
Дантес, Дорофєєва і Кацуріни
Ні Дорофєєва, ні Кацурін фотографію з Барселони коментувати не стали. А шанувальники вирішили, що Надя розірвала стосунки з Дантесом заради іншого чоловіка.
"Це точно, що вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться. Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", - прокоментував чутки Дантес.
Дорофєєва і Кацурін - нібито фото було зроблено ще до війни
Він зазначив, що кохання хоче кожна людина і він буде тільки радіти, якщо у Наді на особистому фронті все добре складеться.
"Доросла дівчина, сама вирішить, хто з нею повинен бути. Я теж хочу нових відносин, а хто не хоче? Всі хочуть класних відносин, класного життя", - підкреслив Дантес.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Валерій Харчишин розлучився з дружиною й у нього нове кохання.
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