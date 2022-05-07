ru ua
Сб, 07 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Дантес прокоментував чутки про свою екс-дружину Дорофєєву: "вона доросла дівчина"

Новость на русском →
Субота 07 травня 2022 17:46
Дантес прокоментував чутки про свою екс-дружину Дорофєєву: "вона доросла дівчина" Дантес прокоментував чутки про роман Дорофєєвої з іншим чоловіком (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Володимир Дантес прокоментував чутки про те, що його ексдружина Надія Дорофєєва розірвала стосунки через іншого чоловіка. Пара офіційна повідомила про своє розставання в середині березня.

Про це Дантес розповів у програмі "Сніданок 1+1".

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва близько дружили з подружньою парою ресторатора Міші Кацуріна і його дружини-бізнесвумен Дашею. Пари разом подорожували й досить близько спілкувалися.

Кацуріни оголосили про своє розставання буквально на наступний же день після повідомлення Дантеса і Дорофєєвої про розлучення.

У пари двоє дітей-6-річна дочка і 7-місячний син. Як зазначив Кацурін, вони з Дашею розлучилися мирно і залишилися друзями, а також батьками.

Дантес прокоментував чутки про свою екс-дружину Дорофєєву: &quot;вона доросла дівчина&quot;

Михайло і Даша Кацуріни

А ще через деякий час папараці нібито засікли Надю Дорофєєву з Михайлом Кацуріним в Барселоні.

Дантес прокоментував чутки про свою екс-дружину Дорофєєву: &quot;вона доросла дівчина&quot;

Дантес, Дорофєєва і Кацуріни

Ні Дорофєєва, ні Кацурін фотографію з Барселони коментувати не стали. А шанувальники вирішили, що Надя розірвала стосунки з Дантесом заради іншого чоловіка.

"Це точно, що вона не пішла від мене до нього. Люди люблять підтягувати те, що їм хочеться. Якщо вони будуть разом, то круто. Це теж вибір. А я тоді придивлюся до Даші", - прокоментував чутки Дантес.

Дантес прокоментував чутки про свою екс-дружину Дорофєєву: &quot;вона доросла дівчина&quot;

Дорофєєва і Кацурін - нібито фото було зроблено ще до війни

Він зазначив, що кохання хоче кожна людина і він буде тільки радіти, якщо у Наді на особистому фронті все добре складеться.

"Доросла дівчина, сама вирішить, хто з нею повинен бути. Я теж хочу нових відносин, а хто не хоче? Всі хочуть класних відносин, класного життя", - підкреслив Дантес.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Валерій Харчишин розлучився з дружиною й у нього нове кохання.

А також ми розповідали про те, як Дантес оригінально закликав усіх перейти на українську мову.

Читайте LITE в Google News
Дантес Надя Дорофеєва
STYLER
Базовий комплект на війну: що в нього входить і скільки коштує екіпірування для бійця
Базовий комплект на війну: що в нього входить і скільки коштує екіпірування для бійця