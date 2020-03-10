Только Дана не хватает: Тина Кароль в боди свела с ума сексуальной пластикой

Певица удивляет поклонников пластичностью и чувственными образами на сцене
Тина Кароль будоражит, интригует и заводит своих поклонников не только на концертах, но и с помощью весьма пикантных фото. Клипы артистки также настолько чувственные, что трудно поверить в то, что действо в кадре- всего лишь фантазия режиссера. Так, недавно украинская поп-дива призналась, был ли у нее роман с женщиной, ведь в видео на совместную песню с Юлией Саниной из группы The Hardkiss их утонченный и нежный дуэт натолкнул поклонников на размышления. Впрочем, у звезды нашелся интригующий ответ. Теперь же певица подогрела фантазию фантов пикантным фотоотчетом со своего недавнего концерта в Одессе.
На снимках запечатлены самые эффектные моменты выступлений звезды. Так, она позирует в кадре в боде, демонстирует невероятную гибкость и грацию в прозрачном наряде, чувственно выгибается на постели, установленной прямо на сцене, и поражает акробатическими трюками с шоу-балетом.
В подписи Тина поблагодарила одесситов за теплый прием и подарила им горчие фотовоспоминания, которые не смогли оставить равнодушными ее многочисленную армию поклонников.
Слаще персика: Тина Кароль очаровала томным постельным снимком
Скриншот комментариев
Напомним, что Тина Кароль в оригинальном белоснежном платье покорила Дана Балана в эфире Голоса страны 10.