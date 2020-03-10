Только Дана не хватает: Тина Кароль в боди свела с ума сексуальной пластикой

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица удивляет поклонников пластичностью и чувственными образами на сцене

Тина Кароль будоражит, интригует и заводит своих поклонников не только на концертах, но и с помощью весьма пикантных фото. Клипы артистки также настолько чувственные, что трудно поверить в то, что действо в кадре- всего лишь фантазия режиссера. Так, недавно украинская поп-дива призналась, был ли у нее роман с женщиной, ведь в видео на совместную песню с Юлией Саниной из группы The Hardkiss их утонченный и нежный дуэт натолкнул поклонников на размышления. Впрочем, у звезды нашелся интригующий ответ. Теперь же певица подогрела фантазию фантов пикантным фотоотчетом со своего недавнего концерта в Одессе.

На снимках запечатлены самые эффектные моменты выступлений звезды. Так, она позирует в кадре в боде, демонстирует невероятную гибкость и грацию в прозрачном наряде, чувственно выгибается на постели, установленной прямо на сцене, и поражает акробатическими трюками с шоу-балетом.

В подписи Тина поблагодарила одесситов за теплый прием и подарила им горчие фотовоспоминания, которые не смогли оставить равнодушными ее многочисленную армию поклонников.

Слаще персика: Тина Кароль очаровала томным постельным снимком

Тина, вы удивительная женщина. Красивая, талантливая, успешная женщина

Тиночка зажигает

Сама нежность

Девушка, рядом только Дана не хватает

Какая вы красопуся!

Безумно красиво

Тиночка, вы крутая. Обожаю вас и восхищаюсь. Настоящая богиня

Это было превосходно

Вы-огонь

Так магічно і прекрасно!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль в оригинальном белоснежном платье покорила Дана Балана в эфире Голоса страны 10.