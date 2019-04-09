"Дан так і пристає до Тіні": Горбунов поділився кумедним фото з Голосу країни 9

Популярний український шоумен і ведучий шоу Голос країни Юрій Горбунов із задоволенням ділиться з шанувальниками закулісними кадрами зі зйомок популярного вокального проекту. З початком прямих ефірів ексклюзивних кадрів на його сторінці в Instagram стає все більше, а ппідписники з нетерпінням чекають, чим же цікавим і видовищним побалує їх Юрій в цей раз? Так, ведучий показав чудову компанію, з якою йому доводиться працювати на проекті – "зіркових" суддів і улюблену дружину- співведучу Катю Осадчу.

На груповому фото зібралися всі улюбленці публіки: веселий і усміхнений Дмитро Монатік, кокетлива Катя Осадча в оригінальному бірюзовому міні платті, схудлий Потап у класичному костюмі, який йому дуже пасує, чарівна Тіна Кароль в рожевій атласній сукні в білизняному стилі, а поруч з нею, підійшовши впритул, – невгамовний Дан Балан в яскравому жовтому бомбері.

"Непогана компанія!" - коротко і лаконічно підписав кадр з улюбленими колегами по шоу Горбунов.

Знімок викликав жвавий інтерес у шанувальників, які звернули особливу увагу на Тіну і Дана, адже залицяння молдавського співака зі світовим ім'ям до української поп-діви не припинилися навіть в прямому ефірі. Багато з них розділили думку ведучого про те, що в цей раз компанія підібралася справді просто чудова.

Фото: Юрій Горбунов, Катя Осадча та "зіркові" тренери Голос країни 9 (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дан і Тіна, як завжди, разом", "Неповторна команда... І в 10 сезоні нехай буде так само... Краща команда за всі сезони", "Гарні наші творчі люди, любимо вас", "Льоша і Тіна, Юра і Катя, Дан і Монатік - всі на місці. Дійсно непогана компанія!", "Краща компанія", - писали коментатори.

Раніше Юрій Горбунов з трепетом розповів про відносини в свій сім'ї, а сина і дружину Катю Осадчу назвав сенсом життя.

До слова, Тіна Кароль захопила образом у сукні від українського бренду, в якій з'явилася на першому прямому ефірі шоу Голосу країни 9.