Сенс життя: Горбунов зворушив зізнаннями про Осадчій і сина

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведучий навіть і подумати не міг, що його колега коли стане дружиною

Популярний шоумен і телеведучий Юрій Горбунов завжди професійно виглядає в кадрі. Ще б пак! Адже поруч з ним часто працює кохана дружина Катя Осадча, яка є асом своєї справи. Їх пара давно стала синонімом надійного союзу і міцної сім'ї, а відносини - приводом для захвату. Юрій розповів в інтерв'ю "Люкс ФМ" про роман з майбутньою дружиною, а також зміни в житті з появою сина.

Шоумен заявив, що до початку відносин з Катею вони були знайомі десять років, але ніколи не працювали разом над однією програмою. І ось, вокальний проект "Голос країни" подарував їм шанс краще пізнати один одного, після чого пара стала буквально нерозлучною.

"На початку наших відносин ми з Катею були знайомі вже 10 років. Але за ці 10 років ми жодного разу не працювали разом. Тобто Катя брала у мене інтерв'ю, ми бачилися на якихось вечірках, заходах, але те, що вона буде моєю дружиною, мені ніколи в голову не приходило. А потім вперше в житті ми разом попрацювали на "Голосі ..." - і ось результат", - розповів він.

Також ведучий зізнається, що намагається весь вільний час присвячувати сім'ї і синові. Також вони з дружиною намагаються разом подорожувати.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Ми намагаємося виїхати або полетіти. Але коли у нас просто час виспатися, а потім побути з дитиною, - це найкраще. Ми, безумовно, іноді ходимо в гості до бабусі, до нас приїжджають гості. Були зимові походи на Різдво, на Старий Новий рік. Це ті сімейні цінності, які становлять основу життя. Хоча найкращий відпочинок, як на мене, це зміна місця. Тому навіть на один день поїхати - це круто", - вважає Юрій.

В дружині Горбунова захоплює легкість і оптимістичне ставлення до життя, адже Катя до всього підходить просто, а Юрій намагається перейняти у коханої цю цінну рису характеру.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

"Катя - така людина, яка легко приймає рішення, менше стурбована. От вона до всього ставиться простіше, і я вчуся цього в неї. Катя легко до всього ставиться, і мені це імпонує в ній", - відзначає провідний.

Юрій зізнається, що вже давно перетворив власне "я" в "ми" - він із задоволенням дарує весь вільний час спілкування в колі сім'ї, і це для нього краще проведення дозвілля.

"У відносинах немає особистого простору. Відносини для того і є, щоб ти своє "я" перетворив на "ми". І коли у власному просторі тобі комфортно з другою половиною, це і є твій простір. А якщо дуже хочеться побуті в самоті, то можна це зробити де завгодно. Але у мене такого бажання немає, я, навпаки, із задоволенням проводжу час в компанії з дружиною, з сином", - заявляє він.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучий з задоволенням виконує роль батька. Поява на світ дитини зробило його більш відповідальним і дисциплінованим, а син перетворився в сенс життя.

"Це сенс життя, відповідальність. Тепер, коли ти їдеш за кермом і дивишся на спідометр, то розумієш: "Господи, куди ти поспішаєш? Тебе вдома чекають, тому їдь повільніше". Справжня відповідальність у всьому, що відбувається. Вона і мотивує, і дисциплінує", – констатував щасливий батько.

Раніше Катя Осадча захопила появою в оригінальній сукні на першому ефірі шоу Голос країни 9, а також опублікувала селфі з чоловіком Юрієм Горбуновим.

До речі, Катя Осадча у вінку з квітів і Юрій Горбунов показали романтичне весняне фото.