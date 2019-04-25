Морська німфа: Маша Єфросиніна зачарувала витонченою фігурою в розкішній сукні

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Єфросиніна також блиснула стрункими ніжками

Маша Єфросиніна показала просто неперевершений образ для фінального випуску супершоу "Дивовижні люди" на телеканалі "Україна". Зазначимо, що Єфросиніна є ведучою і одним з експертів шоу. До речі, суперфінал відбудеться вже в цю суботу, 27 квітня, о 21:00.

Так, для чергового ТВ-виходу Єфросиніна вибрала вечірнє плаття в підлогу на запах. Плаття насиченого синього кольору повністю декороване великими пайєтками. Так що телеведуча в прямому сенсі блищала перед камерами. А об'ємні рукави надавали її образу святковості. У такому вбранні зірка виглядала розкішно.

Розкішна Маша Єфросиніна (фото: прес-служба ТК "Україна")

Свій образ Маша доповнила масивними золотими сережками, а також витонченими босоніжки на шпильці.

Достатньо закрите плаття, як виявилося, має ефектний розріз, який оголює одну ніжку. До неймовірного наряду Маша Єфросиніна підібрала не менш ефектну зачіску: ідеальна зачіска нагадувала морську хвилю.

Варто відзначити, що Маша Єфросиніна раніше не раз вибирала одяг глибокого синього відтінку, який, безумовно, дуже до лиця експерту шоу "Дивовижні люди".

Образи Єфросиніної на шоу "Дивовижні люди" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підкреслимо, що Єфросиніна виглядає відмінно – телеведуча дуже струнка і спортивна. Звичайно, Маша активно займається спортом і намагається не пропускати тренування, навіть якщо попередній день видався дуже насиченим. А нещодавно телеведуча поділилася одним із секретів своєї стрункості. І відноситься він до вживання солодкого.

Також відзначимо, що до цього Єфросиніна блиснула розкішною фігурою в total black образі за € 9000. Іменита ведуча стала однією із зоряних гостей вечірки з нагоди відкриття у Києві бутіка французького бренду Balmain. Безумовно, перед камерами Єфросиніна позувала в образі виключно з нарядів цього бренду.

Також зазначимо, що шоу "Дивовижні люди" – це українська адаптація популярного німецького формату The Brain, який успішно виходить у США, Франції, Китаї, Італії, Бразилії, Португалії. У проекті ТК "Україна" борються за перемогу люди з неординардними розумовими здібностями.