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"Насолоджуємося":Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.05.2019 - 22:34
"Насолоджуємося":Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа
Лілії Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча полюбляє гуляти по столиці Франції пішки і насолоджуватися міськими видами

Телеведуча Лілія Ребрик вирішила провести травневі свята в місті кохання і романтики Парижі. У столицю Франції зірка прилетіла з чоловіком, хореографом Андрієм Диким. Вона зізналася, що завжди мріяла побувати в цьому місті та її заповітне бажання збулося. Пара встигла піднятися на Ейфелеву вежу і влаштувати романтичний фотосет на фоні головних визначних пам'яток. Свіжою порцією яскравих знімків знаменитість поділилася в Instagram

Лілія розповіла, що по Парижу вони з чоловіком вирішили пересуватися пішки. Їм вдалося потрапити у Лувр, правда, довелося вистояти величезну чергу. Телеведуча опублікувала фотосесію на вулицях міста, позуючи в найпопулярніших локаціях.

"Наша подорож Парижем продовжується. Новий день - нові враження... Сьогодні ми були в Луврі. Неможливо передати всієї краси, як би не намагався Лувр сфотографувати. Це дійсно треба бачіті. "Краса - в очах того, хто дивиться". Вистояли черги, щоб попасти в Лувр, щоб побачити Мону Лізу, Венеру Мілоську... Насолоджуємося... Свідомо хідно пішки!" - написала вона.

&quot;Насолоджуємося&quot;:Лілія Ребрик з чоловіком відвідала головну пам'ятку Парижа

Лілії Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Коментарях підписники захопилися життєрадісністю і енергії Лілії і її чоловіка. Вони похвалили подружжя за те, що ті вміють зберігати романтику і вогник пристрасті у шлюбі.

 

Лілії Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Супер, по ваших обличчях читається неймовірне задоволення від подорожі", "Ви шикарна!Я захоплююся Вами, Ви завжди в тонусі, завжди щаслива, я сама така і захоплююся такими людьми!", "Дуже красиві!", "Вам можна тільки позаздрити", "Клас, молодці, так і треба!" - відзначали шанувальники пари.

Раніше Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі фото молодшої дочки Поліни.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик продемонструвала обкладинку модного журналу, для якого знялася в сімейному фотосеті разом з чоловіком і двома доньками.

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Новини України Лілія Ребрик
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