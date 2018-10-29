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"Ледь не стрибнула на скло": Катерина Кухар про жорстку конкуренцію в балеті

Lite » Зірки 29.10.2018 - 11:36

Відео: YouTube/Танці з зірками

Народна артистка України, прима-балерина Катерина Кухар в ефірі 10 випуску шоу Танці з зірками 2018 розповіла про жорстку конкуренцію в світі балету.

Так, зірка підкреслила, що "слабкі в балеті не виживають".

"Я вимоглива і жорстка. Слабкі в балеті не виживають. Завжди є люди, які дихають вам у спину і мріють бути на вашому місці", - сказала Кухар, яка нещодавно розповіла, як їздила в Латинську Америку і зізналася, чого боїться найбільше.

&quot;Ледь не стрибнула на скло&quot;: Катерина Кухар про жорстку конкуренцію в балеті

Скріншот

Також вона пригадала, як її хотіли покалічити її ж колеги.

"У минулому році мене врятувала мій костюмер. Вона буквально закрила мене, не дала стрибнути мені на сходинку, де було розсипане скло", - зазначила прима-балерина.

&quot;Ледь не стрибнула на скло&quot;: Катерина Кухар про жорстку конкуренцію в балеті

Скріншот

Нагадаємо, що 19 і 20 жовтня в Національній опері України відбулася довгоочікувана прем'єра другого акту балету "Діти ночі. Андрогін" у виконанні зіркового дуету Олександра Стоянова і Катерини Кухар.

Відео: РБК-Україна

Новини України Катерина КухарТанці з зірками
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