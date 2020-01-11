"Назавжди мій чоловік": ошатна Каменських заворожила щасливим фото з Потапом

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Співачка зробила трендовий сміливий макіяж

Настя Каменських під час відпочинку в Мексиці не відмовляє собі в можливості експериментувати із зовнішністю. Наприклад, вона зплела безліч косичок, вдягнула худі, похвалилася сережкою в носі та стала схожою на юну зухвалу школярку і викликала розбрат в мережі. Не встигли шанувальники звикнути до нового іміджу зірки, як вона знову перевтілилася. На свіжих фото в Instagram співачка показала оригінальний вечірній лук в оксамитовому кардигані-накидці гірчичного кольору з екстравагантними аксесуарами.

Артистка вибрала коротке чорне атласне плаття з мереживом і грубі черевики, зігравши на контрастах. Свій вечірній образ вона доповнила сумочкою через плече на ланцюжку і оригінальними великими сережками-кільцями, прикрашеними різнокольоровими каменями і пір'ям.

Настя зробила незвичайний макіяж – вона нанесла на обличчя золотий глітер (на щоках і біля очей), слідуючи останнім сміливим б'юті-тенденціям. До речі, в 2020 році трендовий макіяж вимагає більше блиску: яскраві, сяючі стрілки, тіні з гліттера і блискіток, а також "кольорові" бризки на обличчі, як, наприклад, на показах Вів'єн Вествуд і Collina Strada.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Традиційно співачка зробила кілька кадрів з коханим чоловіком Потапом. Репер також змінився: він одягнув чорні штани по фігурі, які відмінно сиділи на фігурі артиста, і сорочку в чорну вертикальну смужку.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Мій чоловік назавжди", – підписала Настя щасливе фото з коханим. Звичайно, знімок стильної зіркової сім'ї не міг залишитися непоміченим їх шанувальниками.

Красені! Розумничка!

Які ви милі

Чудові

найкращі

найкрасивіша і позитивна зіркова пара

Чудова пара! Я завжди знала, що ви будете разом!

Скріншот коментарів

Раніше Настя Каменських розохотила фанів пікантною аматорською фотосесією в халаті з прозорими ставками, під яким не було білизни.