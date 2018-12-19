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"Що тут такого?" Нікітюк розповіла про поцілунки з дівчатами

Lite » Зірки 19.12.2018 - 22:32

Видео: YouTube/Люкс ФМ

Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка раніше розповіла про подарунок від святого Миколая, зізналася про поцілунки з дівчатами та заявила, що вважає це звичайною практикою. Про це телезірка повідомила у програмі "Слава+".

Ведучому шоу Славі Дьоміну вона відверто розказала, що цілувалася з представницями своєї статі "по-справжньому".

"Звичайно, я цілувалася з дівчатами. Так всі дівчата цілуються з дівчатами, це правда. Ну а що тут такого? Так, по-дорослому, у губи. Не у лоб", прокоментувала Леся.

&quot;Що тут такого?&quot; Нікітюк розповіла про поцілунки з дівчатами

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, телеведуча згадала про історію з життя її подруги, наречений якої кинув її заради чоловіка.

"У мене в однієї подруги був такий випадок. Вона прожила з хлопцем дев'ять років, якось вранці вони прокинулися, а він їй сказав: "Оля, я тебе дуже люблю. Але у мене з'явився інший. І він пішов до хлопця від неї",поділилася знаменитість.

Раніше Леся Нікітюк показала поцілунки з шоуменом Сергієм Притулою. Вони віддавалися ніжності на прем'єрі еротичної комедії "Секс і нічого зайвого".

Також ми повідомляли про те, що Нікітюк розповіла про знайомство зі своїм коханим чоловіком. Ним виявився сусід телеведучої.

Нагадаємо, під час відпочинку в Туреччині Леся Нікітюк "засвітила" обручку на пальці і викликала чутки про своє швидке заміжжя.

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Відео: РБК-Україна

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